Легендарні образи: 5 героїнь романтичних комедій, чиї речі впишуться у гардероб 2024 року

Є персонажі фільмів, чиїм стилем ми захоплюємося, і чиї образи повторюємо знов і знов. Їхнє вбрання актуальне завжди – на нього не впливають тренди і мода.

Чи була б Pretty Woman такою ж культовою без високих чобіт? А чи можемо ми уявити собі "Міс Конгеніальність" без мінісукні? Образи героїнь культових романтичних фільмів часто стають популярнішими за самі стрічки. Ба більше, практично все, що ми носили протягом останнього року, можна помітити на відомих персонажах.

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Тож пропонуємо вам 5 позачасових ідей образів, які подарували нам улюблені всіма стрічки.

Відпочинок за обміном

Так, ще до того, як "коттеджкор" навіть отримав назву, Кемерон Діас їла сир в ліжку в джемпері. Її пухнасті та в’язані речі – це естетика, яку придумали для комфорту.



Камерон Діаз у фільмі "Відпочинок за обміном" / Фото: скриншот з фільму

Шукайте затишні вовняні светри і теплі великі шарфи. Затишний одяг – це настрій і атмосфера.



Стильний і затишний светр / Фото ARKET

Пані покоївка

У повністю білому костюмі Джей Ло підкорила персонажа Рейфа Файнса. Усе в цьому одязі без жодного логотипа говорить: "Я багата". Відчуйте феномен такого популярного останніми роками тренду тихої розкоші.



Кадр з фільму Пані покоївка

Кремовий — це, безсумнівно, прекрасний вибір, але ключ успіху образу тут полягає в рішенні підібрати усе в тон з голови до ніг.



Актуальне пальто, яке впишеться у повністю білий образ / Фото MASSIMO DUTTI

Актуальні штани, які впишуться у повністю білий образ / Фото REISS

Ноттінг Гілл

Джулія Робертс у ролі Анни Скотт: від овальних сонцезахисних окулярів до шкіряного блейзера. Актуальною є кожна річ. Джинси прямого крою, біла футболка та роздягнуті аксесуари — мінімалізм 90-х у його найкращому прояві.



Ноттінг Гілл / Кадр з фільму

І якщо вам потрібен ще один дуже модний аутфіт у фільмі, то це кадр, де вона в костюмі з краваткою відвідує пресконференцію.



Трендовий зараз шкіряний піджак / Фото HUSH



Модні ботильйони / Фото TOTEME



Джинси, щоб повторити образ Джулії Робертс / Фото HandM

Білявка в законі

Усе в гардеробі Ел Вудс настільки чарівне, що ми не можемо не відмітити це. Фільм "Білявка в законі" давно готував нас до того, щоб прийняти тренд барбікор.



Різ Візерспун у фільмі Блондинка в законі

Тому надихайтеся рожевою естетикою і вводьте цей колір у свій гардероб.



Сукня у стилі Ел Вудс / Фото EMILIA WICKSTEAD



Туфлі на підборах у стилі барбікор / Фото CHRISTIAN LOUBOUTIN

Стильна рожева сумочка / Фото SAINT LAURENT

Щоденник Бріджит Джонс

Вона практична, одягається поспіхом і не турбується про зайве у стилі. Вона носить масивні сумочки і, швидше за все, обере зручний каблук, ніж шпильку. За це ми її любимо.



Кадр з фільму Щоденник Бріджит Джонс

Обʼємні пальто та кардигани вона поєднує з грайливими міні.



Одяг у стилі Бріджит Джонс



Одяг у стилі Бріджит Джонс



Взуття у стилі Бріджит Джонс