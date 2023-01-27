Актуальні речі на весну 2023: що радять одягнути світові стилісти

Не секрет, що вибір нашого одягу створює відповідний настрій на увесь день. Кожна дівчина транслює свій особистий стиль, який не зрівняється з іншими. Та попри це, всі ми любимо додавати до наших аутфітів трендові речі, які ще краще доповнюють наші виходи.

Новий сезон буде багатий на цікаві тенденції, тож кожен знайде щось для себе. Завдяки представленому вбранні на Тижні моди, стилісти обрали найактуальніші елементи гардероба, завдяки яким ви зможете продемонструвати свій особистий стиль.

Читайте також Плісирування – гучний тренд весни: на що треба звернути увагу

Якщо ваш гардероб потребує оновлення, радимо вам звернути увагу на певні одиниці вбрання, які навесні та літом будуть популярними.

Монохромний мінімалізм

Стримана уніформа у нейтральних відтінках означає, що ваш стиль ніколи не застаріє. Чорні аутфіти ви також можете носити в теплу пору року, приміряючи все одного кольору з ніг до голови. Якщо хочете додати трохи кольору, то зробіть ставку на яскраву сумку.

Діловий повсякденний look

Щоб ваш повсякденний образ виглядав діловим, додавайте до блейзера і джинсів взуття на підборах, а штанний костюм поєднуйте з кросівками. Таким чином у повсякденний образ ви завжди зможете додати нотку ділового стилю.

Колорблокінг

Дофаміновий одяг допоможе вам завжди сяяти та привертати увагу оточуючих. Кольорові тенденції не обов’язково мають бути у вашому радарі, обирайте те, що вам до вподоби. Але виокремимо, що у 2023 році в моді будуть такі кольори – зелений, рожевий та помаранчевий.

Сукня

Якщо у нашому гардеробі і є річ, на яку ми можемо завжди покластися – то це сукня. Ми одягаємо її незалежно від події – на роботу чи якесь святкування, але сукня додає нам певного настрою та романтизму. Тому варто придбати на весну річ, яку ви будете поєднувати з тренчем чи пальтом з додаванням красивих чобіт на підборах.

Образ вихідного дня

Сорочка розміру оверсайз та світлі штани – чудова стилізація вбрання для прогулянок в суботу чи неділю. В такому одязі вам буде комфортно та зручно. Весна – це чудова пора нарешті зняти пуховик та насолодитися улюбленими речами.