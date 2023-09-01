Осінні ідеї образів на ранню осінь: 27 цікавих варіантів від модних блогерок

Розпочалася рання осінь, а це означає, що наші образи тепер будуть складатися з різнопланових речей – від джинсових курток, штанних костюмів до тренчів та пальт.

Рання осінь – доволі гарний період для красивих образів. Інфлюенсери вже давно стали для нас джерелом натхнення, тож вчимося на їхніх прикладах складати стильні образи.

До теми Тренди осені 2023: стильні приклади, які вам сподобаються

Саме фешіоністи диктують нам справжню моду. За ними стежать сотні тисяч прихильників зі всього світу та надихаються їхніми виходами. Пропонуємо вам розглянути цікаві образи на ранню осінь.

Восени створюйте багатошарові образи. До прикладу, спідниці чи штани палаццо доповнюйте сорочками, лонгслівами та жакетами.



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua

Саме в осінню пору всі шоколадні відтінки виглядають дуже благородно. Чимало дизайнерів презентували на Тижнях моди монохромні образи, тож можете сміливо поєднувати в одному аутфіті кілька відтінків коричневого.



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua

Попри те, що головним кольором осені вважається червоний, класичний чорний також не залишатиметься осторонь. Монохромні чорні образи завжди виглядають стильно, тому можете надихатися будь-якими виходами блогерів та сміливо повторювати їхній вибір.



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua

Щодо верхнього одягу – робіть ставку на шкірянки оверсайз з потертостями під вінтаж, класичні пальта базових кольорів. На ранню осінь вам підійдуть балетки, лофери та кросівки, а от трохи пізніше вам знадобляться чоботи на низькому ходу та підборах.



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua



Модні образи на ранню осінь / Фото інстаграм @styleguide.ua