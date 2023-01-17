Що одягнути в офіс взимку: ефектні поєднання, які ви точно захочете спробувати

В зимовий період нам завжди важко придумувати цікаві образи, хоч і хочеться виглядати стильно. Якщо у вас немає ідей щодо того, яке вбрання приміряти для походу в офіс – радимо скористатися нашими порадами.

Офісний стиль – це вже давно не про білий верх і чорний низ. Зараз є чимало речей, які ідеально підійдуть для походу в офіс. Тепер головні елементи гардероба – не лише біла блузка чи сорочка зі штанами, але й інші не менш стильні та модні речі.

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Спідниця з екошкіри

Шкіряні спідниці зараз дуже актуальні, тож якщо маєте в своєму арсеналі міні- чи мідіспідницю, одягайте її в парі з однотонним светром.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Лонгслів зі штанами

Лонгслів з цікавим вирізом може урізноманітнити ваші робочі аутфіти. Підбирайте до них стильні штани палаццо з жакетом та не забувайте про аксесуари.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Кардиган з джинсами

Кардиган – теплий та універсальний варіант для офісного дрес-коду. Можете робити ставку на мінімалістичні однотонні вироби, або ж робити ставку на цікавішу річ з додаванням кольорів і тканин.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Светр зі штанами

Светр з горловиною і штани – одне з найкращих поєднань для офісного виходу. У такому образі вам буде комфортно та затишно.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Трикотажне плаття

Трикотажне плаття – чудовий варіат для офісу в холодну пору року. Обирайте однотонну сукню, яку зможете легко поєднати зі своїм взуттям.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Штанний костюм

Жакет і костюмні штани – найкращий варіант для офісного дрес-коду. Робіть ставку на класичний крій і колір. Штанний костюм вам знадобиться не лише для роботи, але й для будь-яких інших виходів.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest

Водолазка з сорочкою

Базова водолазка з сорочкою – гарний варіант для зимового походу в офіс. Доповнюйте верх штанами широкого крою, шкіряними штанами або ж спідницею довжини міді.



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest



Стильні образи в офіс / Фото з Pinterest