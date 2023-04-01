5 простих образів з джинсами на весну: стильна добірка

Джинси – наш улюблений предмет гардероба. Ми поєднуємо їх з блузами та чоботами, а також з лонгслівами та кросівками. Якщо у вас не вистачає модних ідей для стилізації джинсів з іншими речима – радимо вам надихнутися нашою добіркою.

Джинси – наші рятівники як в будний, так і святковий день, пише 24 канал. Ми одягаємо їх на зустріч з подругами, побачення, роботу та якийсь особливий день. Вони є незмінним елементом гардероба та базою, яка ніколи не вийде з моди, змінюються лише тенденції на фасони.

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Варіанти стилізації джинсів просто безмежні. Так, найчастіше ми любимо одягати блакитні джинси, втім ви можете приміряти сині джинси, білі та чорні.

З утепленою сорочкою

Тепла сорочка стане гарною інвестицією у ваш гардероб, якщо вам вже набридли жакети чи куртки-шкірянки. Поєднайте джинси з однотонною сорочкою чи у клітинку та поєднайте з комфортним взуттям – кросівками або кедами.

З блузою

Білосніжна блуза одразу надає джинсам святкового вигляду. Для більш вдалого та ефектного вигляду, поєднайте свій look з білими туфлями на підборах.

З жакетом і водолазкою

Щоб образ не виглядав зовсім скучним та банальним, спробуйте його розбавити цікавим взуттям. В теплу погоду одягніть туфлі з прозорого матеріалу з бантиками, які додадуть аутфіту родзинки.

З сорочкою та жакетом

Шкіряні жакети не вийшли з моди, їх все ще продовжують носити, тому радо доповніть цю річ трендовою блакитною сорочкою, а для кежуального аутфіту одягніть бейсболку.

Монохромний образ

Образ в одному кольорі завжди виглядав дорого. Якщо у вашому гардеробі є сірі джинси, поєднайте їх з лонгслівом, жакетом, лоферами та сумкою і отримаєте неперевершений look.