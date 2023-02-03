Що одягнути на День закоханих: найкращі образи для натхнення

Ще задовго до найромантичнішого свята в році дівчата підбирають для себе образи, в яких відправляться на побачення з коханими. Fashion 24 підібрав для дівчат найкращі образи для натхнення.

День святого Валентина – найромантичніше свято в році. Особливо трепетно цього свята чекають дівчата, які хочуть справити на коханих найкраще враження. Якщо у вас немає натхнення для цікавих образів, то радимо вам звернути увагу на стильні образи інстаграм-інфлюенсерів.

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На День закоханих важливо мати святковий образ, який не буде схожий на наші інші повсякденні виходи. До прикладу, ви можете обрати стильний лонгслів з вирізом та поєднати їх зі штанами палаццо, або ж обрати таку фактурну сукню, яку одягнула британська модель Розі Гантінгтон-Вайтлі.

Не забувайте до особливого образу зробити стильну зачіску, додати аксесуари та нанести відповідний макіяж.

Денімові речі в цьому році будуть на піку популярності, тож придивіться до модного виходу Кендалл Дженнер. Американка образа синє джинсове плаття довжини міді та поєднала його з високими чорними чоботами на підборах. Такий look можете доповнити блейзером чи кардиганом.

Якщо ви хочете вразити коханого, то робіть ставку на нетривіальні речі. Одягніть довгу спідницю, яку поєднаєте зі светром в тон та підберіть ефектну зачіску, яка додасть вашому образу довершеності.

Навіть найпростіший образ в чорних кольорах, що складається зі светру та лосин можна створити оригінальним завдяки взуттю та аксесуарам. Вам всього лише треба приміряти ефектні чоботи та додати цікаву сумку, до прикладу, у формі серця тощо.

Корсети цього року повертаються в моду з новим розмахом, тож можете сміливо на вечерю з коханим одягнути саме його та доповнити базовими джинсами. А щоб look виглядав святково – одягніть блискучий чокер та довершіть образ сяючим клатчем і туфлями.

Чорна водолазка зі спідницею – класика, яка підійде для будь-якого виходу. На романтичну вечерю з коханим можете сміливо стилізувати ці речі з додаванням трендового верхнього одягу – шуби чи дублянки.

На День Валентина ідеально підійде поєднання звичайного молочного светра зі штанами палаццо.

Маленьке чорне плаття – найкраща інвестиція у ваш гардероб. Доповнюйте його розкішними чоботами на підборах, як це зробила французька модниця Каміль Шар’є.

Сукня з вирізами вже кілька років не втрачає своєї популярності, тож якщо у вашому гардеробі знайшлося місце для неї, то на День Валентина вона вам обов’язково знадобишся.