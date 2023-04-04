Трендові та стильні: найпопулярніші кросівки весни, які мають бути у вашому гардеробі

Тема на трендові кросівки ще не до кінця вичерпана, оскільки в моді дуже багато ефектних моделей. Окрім базових білих кросівок, інфлюенсери доповнюють свої образи іншими цікавими моделями, які вартують вашої уваги.

Усі ми любимо кросівки завдяки їхній зручності та універсальності, пише 24 канал. Вони увійшли в мейнстрим, тож без них важко уявити наші повсякденні виходи. Кросівки можна комбінувати з будь-яким одягом, тож однією моделлю важко обійтися.

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New Balance 530

Такі кросівки ідеально підійдуть для довгих весняних прогулянок. Вони досить зручні, тож вам буде легко пересуватися в них хоч увесь день. Якщо модні New Balance 550 можна поєднувати зі спідницями, то модель 530 чудово підходить до мішкуватих джинсів та сорочок оверсайз.

Спортивні моделі періоду 90-х та 2000-х років створили унікальну спортивну естетику, яка вже в ті роки вийшла за межі спорту та міцно закріпилася на вулицях міст. Тепер взуття з нульових знову в трендах.



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Nike Dunk

Кольорові кросівки від Nike стануть гарною родзинкою у вашому образі. Якщо ви любите кольорові речі, то можете міксувати відтінки з кросівками, утворюючи унікальний аутфіт. Якщо ж віддаєте перевагу класиці – не біда, таке взуття відтінить нейтральні кольори та додасть певної цікавинки.



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Adidas Gazelle

Після популярності кросівок Adidas Samba своє місце під сонцем знайшли сході моделі, які були популярні кілька років тому Adidas Gazelle. Останню модель часто відносять до класики, яка не виходить з моди, тож якщо придбаєте цього сезону такі кросівки в будь-якому кольорі – точно не прогадаєте.



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest

Vans

Ми звикли, що білі кросівки – це база, яка має бути в гардеробі у кожної дівчини. Втім чорні кросівки Vans – це олдскульний варіант взуття, який не лише поєднується до будь-якого вбрання, але й певна класика, яка хоч і зникає з модних радарів, втім повертається з таким розмахом, що оминути купівлю цих кедів просто неможливо.



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest



Стильні кросівки на весну 2023 / Фото з Pinterest