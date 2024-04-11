Як стильно носити костюм в теплу пору року: 5 найкращих образів

Зірки стрітстайлу та інфлюенсери вже давно стали нашою порцією натхнення. Саме завдяки їхнім образам ми надихаємося та створюємо щось стильне й цікаве. Цього разу хочемо взяти до уваги костюм та розповісти вам, з чим його найкраще поєднувати.

Костюм є незмінною базою у нашому гардеробі, пише Fashion 24. Він не згасає з наших образів у жодну пору року, а коли на вулиці стає сонячно й тепло, то жакет і штани стають найкращими помічниками для створення цікавих аутфітів.

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Відомі світові та українські дизайнери вже давно пішли набагато далі, ніж класичні костюми та вносять різноманіття за допомогою цікавих деталей, фактур, кольорів та фасонів.

Особливо популярними цього сезону є костюми-трійки, які складаються з жилетки чи корсета, жакета та штанів. Останній варіант можна замінити спідницею плісе чи шортами, якщо хочеться внести трохи різноманіття до своїх аутфітів.

Радимо вам придивитися до кількох образів інфлюенсерів, щоб підібрати для себе костюм на весняний сезон.

Костюм + краватка

Червоний – це мегахітовий колір 2024 року. Попри те, що дизайнери пропонують інші відтінки, він все одно не втратив популярності. Щоб створити цікавий образ, приміряйте жакет і шорти червоного кольору з додаванням білої сорочки та червоної краватки.

Костюм + бретонка

Модна інфлюенсерка Аліна Френдій показує на своєму прикладі, як можна стильно носити жакет та шорти бермуди. Вона доповнила look босоніжками, сумкою-клатчем та бретонкою.

Жакет + спідниця плісе

Спробуйте замінити звичні для нас штани короткою спідницею плісе. Такий образ виглядає немов шкільний костюм та є цього року доволі популярним. Під низ одягніть футболку чи светр в тон та довершіть look лоферами з білими шкарпетками.

Базовий штанний костюм + туфлі

Нехай у вашому гардеробі знайдеться місце для класичного костюма в базових кольорах. Поєднуйте його з туфлями на підборах для святкових виходів чи з кросівками для повсякденних образів.

Костюм-трійка

Француженка Жюлі Феррері на своєму прикладі показує, як стильно та елегантно виглядає чорний костюм-трійка в поєднанні з масивними золотими прикрасами.

Повторити такі образи досить легко, оскільки вони не вимагають особливих стилістичних умінь. Костюм сам по собі є самодостатнім, вам варто його лише вдосконалити за допомогою аксесуарів – сумки, окулярів чи прикрас.