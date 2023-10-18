Актуальні чоботи на осінь: що обирають для себе модні блогерки

Восени важливо мати не лише стильне, але й зручне вбрання. Це питання особливо важливе в період, коли температура різко падає, а кількість опадів збільшується.

Щоб зрозуміти, яке взуття зараз в моді, варто всього лише придивитися до образів інфлюенсерів. Поза увагою не залишаються класичні шкіряні чоботи до колін, які цього сезону демонстрували Michael Kors, Missoni, David Koma та багато інших брендів.

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Ця базова модель чобіт виглядає виграшно з довжиною міні. Носіть взуття зі спідницею, сукнею чи подовженим светром. Також не забувайте про довжину міді та максі, яка не втрачає своєї популярності. Базові чоботи також добре стилізуються з лосінами, джинсами та штанами.

Інфлюенсери також одягають цього сезону жокейські чоботи. Ними свій образ доповнювала навіть Кейт Міддлтон. Вони зручні за будь-якої погоди, оскільки гарно поєднуються зі всім можливим вбранням та верхнім одягом.

Часом окрім зручного взуття, нам хочеться додати образові стилю, тож не забувайте про чоботи на підборах. Фешіоністи доповнюють класичні чоботи до колін білими гетрами, втім одягають взуття на голу ногу. Такий стилістичний прийом виглядає свіжо та цікаво.

Щодо кольору – обирайте класичний чорний, який буде добре поєднуватися з усіма іншим базовими кольорами та яскравими, зокрема, з трендовим червоним кольором.



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