Стилістка Марина Мартинів розповіла про трендові новорічні образи: що варто одягнути 31 грудня
Джерело:інстаграм Марини Мартинів
До Нового року залишилися лічені дні, тому тим хто ще не вирішив, що саме одягати в святкову ніч, варто прислухатися до порад стилістки Марини Мартинів.
Засновниця online-школи "Pump your style. Studio", організатор майстер-класів та fashion-журналіст Марина Мартинів розповіла у своєму інстаграмі про трендові новорічні образи.
Дивіться також 7 бездоганних суконь та костюмів, у яких варто зустріти рік Блакитного Тигра: образи зірок
Стилістка зібрала цікаві комбінації та нетипові поєднання, які можна легко застосувати в новорічну ніч.
- Глітер, блискітки, паєтки
Саме в новорічну ніч такі блискучі деталі ідеально вписуються в антураж гірлянд та феєрверків. Можна одягати повністю total look, а ті хто бояться таких сміливих експериментів, можуть нейтралізувати образ іншими кольорами та фактурами.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Пір’я та хутро
"Домашня атмосфера чи гучний ресторан, додатки пір’я на базовій піжамі чи структурованому блейзері зроблять ваш аутфіт унікальним", – зазначила стилістка.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Портретний акцент
За словами Марини Мартинів, якщо ви хочете зробити в новорічну ніч нетривіальний акцент, то варто розпочати експерименти з портретної зони.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Total black
Cтворення образу в одному кольорі завжди виглядає вишукано та доречно. Попри те, що в новорічну ніч всі люблять виглядати яскраво, не бійтеся обрати чорний, який завжди виглядає стильно.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Мікс святкових фактур
Стилістка розповіла про комбінації, які найкраще поєднуються між собою. Створюйте образ з паєтками та шкірою, сатином та шерстю, оксамитом і металікою.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Кольорові вкраплення
"Саме рік тигра має певні обмеження по використанню принта та яскравого кольору у новорічну ніч, але приглушені акценти та не анімалістичні принти будуть як ніколи доречні", – заявила Марина Мартинів.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів
- Металіка
"Окремі елементи чи повноцінний образ – обирати вам, але металічні фактури стануть справжньою родзинкою будь-якого святкового образу", – йдеться в дописі.
Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів