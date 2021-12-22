Стилістка Марина Мартинів розповіла про трендові новорічні образи: що варто одягнути 31 грудня

До Нового року залишилися лічені дні, тому тим хто ще не вирішив, що саме одягати в святкову ніч, варто прислухатися до порад стилістки Марини Мартинів.

Засновниця online-школи "Pump your style. Studio", організатор майстер-класів та fashion-журналіст Марина Мартинів розповіла у своєму інстаграмі про трендові новорічні образи.

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Стилістка зібрала цікаві комбінації та нетипові поєднання, які можна легко застосувати в новорічну ніч.

Глітер, блискітки, паєтки

Саме в новорічну ніч такі блискучі деталі ідеально вписуються в антураж гірлянд та феєрверків. Можна одягати повністю total look, а ті хто бояться таких сміливих експериментів, можуть нейтралізувати образ іншими кольорами та фактурами.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Пір’я та хутро

"Домашня атмосфера чи гучний ресторан, додатки пір’я на базовій піжамі чи структурованому блейзері зроблять ваш аутфіт унікальним", – зазначила стилістка.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Портретний акцент

За словами Марини Мартинів, якщо ви хочете зробити в новорічну ніч нетривіальний акцент, то варто розпочати експерименти з портретної зони.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Total black

Cтворення образу в одному кольорі завжди виглядає вишукано та доречно. Попри те, що в новорічну ніч всі люблять виглядати яскраво, не бійтеся обрати чорний, який завжди виглядає стильно.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Мікс святкових фактур

Стилістка розповіла про комбінації, які найкраще поєднуються між собою. Створюйте образ з паєтками та шкірою, сатином та шерстю, оксамитом і металікою.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Кольорові вкраплення

"Саме рік тигра має певні обмеження по використанню принта та яскравого кольору у новорічну ніч, але приглушені акценти та не анімалістичні принти будуть як ніколи доречні", – заявила Марина Мартинів.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів

Металіка

"Окремі елементи чи повноцінний образ – обирати вам, але металічні фактури стануть справжньою родзинкою будь-якого святкового образу", – йдеться в дописі.



Трендові образи в новорічну ніч / Фото з інстаграму Марини Мартинів