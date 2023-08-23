Металеві штани – модний тренд осені: найкращі стильні образи

Осінь вже наближається, а це означає, що новин про тенденції нового сезону стає все більше. Після літа у нас є можливість оновити гардероб модною новинкою – металевими штанами.

У новому сезоні нас чекає тренд на максіплечі, кольорові колготки, жакети на голе тіло, трикотажні жилети, мікробюстгальтери, шарфи-ковдри, взуття на танкетці, багато відтінків та металеві тканини. Сріблясті штани стануть чудовою альтернативою синім джинсам.

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Платформа Stylight зафіксувала зростання пошукових запитів у Google сріблястих штанів на 31% порівняно з минулим роком. "Металеві" штани можуть збентежити звичайних перехожих на вулиці, втім вони справді будуть стильними та модними восени.

Сріблясті штани поєднуються майже з усіма речами в гардеробі. Вони чудово стилізуються з білими футболками і блейзерами або ж зі шкіряною курткою та кросівками.

Зверніть увагу, що срібло чудово розбавляє монотонність чорних образів. Також воно гарно поєднується з білосніжними елементами гардероба. Якщо ви шукаєте натхнення для своїх образів, радимо придивитися до аутфітів стрітстайл-зірок.



Модні штани на осінь 2023 / Фото з Vogue



Модні штани на осінь 2023 / Фото з Vogue



Модні штани на осінь 2023 / Фото з Vogue



Модні штани на осінь 2023 / Фото з Vogue