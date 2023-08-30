Наймодніша сумка осені – срібляста: стильні варіанти на кожен день

Металік знову активно вривається у наші тренди, тож в осінньому сезоні популярними стануть сріблясті сумки.

Ми знаємо, що для вдалого образу треба додати класичну сумку, яка чудово буде поєднуватися з нашим вбранням. Зазвичай, ми робимо ставку на "безпечні" відтінки, які до всього нам підійдуть.

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Здається, що сумки чорного, білого чи коричневого кольору – це база, яку ніщо не витіснить, втім тренди осіннього сезону, які виставили сріблясту сумку на модний п’єдестал – суперечать цій теорії.

Якщо металізований монохромний образ для вас може видатися надмірним, то пропонуємо додати до свого гардероба в новому сезоні хоч одну деталь – аксесуар у вигляді сріблястої сумки.



Срібляста сумка – тренд осені 2023 / Фото з Vogue

Судячи з того, як часто дизайнери додають сріблясту сумку до своїх колекцій, зовсім скоро вона має всі шанси стати негласною класикою разом зі шкіряними сумками чорного кольору.

Срібляста сумка своє походження бере ще з 1969-го року від бренду Rabanne. Виготовлена зі з’єднаних між собою металевих дисків у формі луски, модель Le69 була несхожою на жодну сумку, що коли-небудь бачили раніше. Невдовзі її взяли на озброєння такі знаменитості, як Франсуаза Арді та Бріжит Бардо.

Металеві сумки є чудовими союзниками до базових елементів гардероба. Срібло ідеально підходить для одягу холодних тонів, тож спробуйте додати металізовану сумку до своїх осінній аутфітів.



Срібляста сумка – тренд осені 2023 / Фото з Vogue



Срібляста сумка – тренд осені 2023 / Фото з Vogue



Срібляста сумка – тренд осені 2023 / Фото з Vogue