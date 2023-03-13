Найпопулярніший тренд 2023 року – спідниця максі: як її носити показують інфлюенсери

Трендсеттери вже давно довели нам, що найкращим вибором для весни є спідниця довжини максі. Вона вже з’явилася в гардеробах всіх зірок стрітстайлу, тож показуємо вам, як її стильно носити.

Цього року спідниці довжини максі б’ють всі рекорди. Дизайнери представили спідниці з костюмної тканини, денімові, атласні та шкіряні.

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Тренд на довжину максі швидко підхопили зірки стрітстайлу та інфлюенсери. Гейлі Бібер та Ельза Госк ще восени приміряли на собі довгі шкіряні та джинсові спідниці, а вже зараз вони перебувають на піку популярності.

Якщо вам здається, що ця спідниця досить важка у стилізації, то спішимо вас у зворотньому. Спідницю довжини максі можна дуже легко стилізувати та інтегрувати в гардероб для будь-якого сезону.

І хоч довга спідниця зараз завоювала гіперпопулярність, ми впевнені в тому, що тренд на неї не зникне навіть у новому осінньо-зимовому сезоні.

Шведка Ельза Госк носить довгу спідницю в парі з жакетом одного кольору та матеріалу. Атласна спідниця гарно пасує до босоніжок та лонгслівів, а також до майок та жакетів.

Варто зазначити, що монохромні образи виглядають досить елегантно та дорого, тож можете зробити ставку на стилізацію вбрання одного кольору.

Денімові спідниці носіть з чоботами на підборах або черевиками на масивній підошві. Спідниці довжини максі гарно виглядають з кросівками та чоботами на підборах до колін.



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle



Стильні образи зі спідницею максі / Фото з Elle