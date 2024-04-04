Вони неймовірні: як виглядають трендові спідниці весни 2024

Перше тепло змушує нас звернути увагу на таку річ як спідниця, яка займає важливу позицію в трендах на 2024 рік. Спідниці з’явилися майже в кожній лінійці бренду. Для нового сезону бренди запропонували чимало нових фасонів – від пишних плісированих спідниць до шкіряних моделей олівців.

А ще дизайнери знайшли для себе нове захоплення – прозорі тканини та перенесли їх на спідниці. Провівши аналіз представлених колекцій, радимо звернути увагу на головні тренди спідниць, щоб вам легше було орієнтуватися в тому, що саме зараз є модним.

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Шкіряні спідниці

Шкіра продовжує бути головним гравцем на модній арені цього року. Чи не в кожній лінійці одягу різних брендів були представлені спідниці зі шкіри. Насправді їх можна назвати вічною річчю, яка з роками не буде втрачати популярності та актуальності. А ще її можна легко скомбінувати в різних образах.

Дизайнери зробили акцент на базових кольорах: чорному, молочному чи сірому. Поєднуйте такі спідниці навесні з короткими топами, жакетами та сорочками і не забувайте про поєднання шкіри, міксуючи різні фактури.



Красиві спідниці на весну 2024 / Фото Elle

Прозорі спідниці

Тренд на прозорість у 2024 році поширилась не лише на сукні, але й на спідниці. Модні експерти кажуть, що такої варіації речей з напівпрозорих речей модна індустрія не бачила вже давно.

Поєднуйте таку спідницю з тренчем, пальто чи напівпрозорим верхом – светром чи лонгслівом.



Трендові спідниці на весну 2024 / Фото Elle

Спідниці А-силуету

Звертайте в цьому сезоні увагу пишні довгі спідниці А-силуету, які відсилають до 50-х років та стилю New Look, який запровадив Крістіан Діор. Тонка затягнута талія та об’ємний низ – ключові елементи, які виділяють такі спідниці.



Модні спідниці на весну 2024 / Фото Elle

Плісировані спідниці

Ці спідниці були дуже популярними кілька років тому, потім раптово згасли, а тепер знову відродилися. Втім в моді тепер не довжина максі, а варіанти в розмірі міні.



Трендові спідниці на весну 2024 / Фото Elle

Всі спідниці чудово поєднаються з будь-яким взуттям: балетками, лоферами, кросівками чи босоніжками. А ще не забувайте про актуальний верхній одяг та стилізуйте спідниці з бомберами, шкірянками, тренчами та пальтами.