У спідниці Dior та гольфі: Дженніфер Лопес показала богемний образ на шопінгу з донькою

Популярна акторка і співачка Дженніфер Лопес вирішила провести вихідний день зі своєю донькою. Знаменитість відправилася з Еммою на шопінг в цікавому аутфіті.

Виконавиця вирішила вийти у світ в образі у стилі вестерн. Раніше вона вже одягала в’язане пончо з бахромою, а на вихідних підтвердила свою любов до богемного вбрання.

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52-річна зірка вийшла на шопінг зі своєю 13-річною донькою Еммою у стильному образі у стилі Дикого Заходу. Вочевидь, Джей Ло вирішила трохи відійти від свого улюбленого вбрання з нульових і спробувати нові модні напрямки.

Виконавиця одягнула на шопінг у торговий центр The Grove, що у Лос-Анджелесі, вкорочений кремовий гольф з подовженими рукавами, поєднавши його з довгою спідницею печворк від Dior.

Її аутфіт довершила замшеві ковбойські чоботи та сумка Chanel з бахромою. Співачка зачесала волосся у високий пучок, доповнила look золотими сережками, коричневими окулярами-шторами та захисною маскою.

Донька знаменитості одягнула білі кеди, голубі джинси та оверсайз світшот. Під час прогулянки Дженніфер та Емма ніжно трималися за руки та обіймалися.



Джей Ло зі своєю донькою Еммою / Фото з Getty Images