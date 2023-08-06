6 стильних образів на літо зі смугастою сорочкою: модне вбрання показують інфлюенсери
Джерело:Elle
Цього літа до модної білої та блакитної сорочки ще додалася смугаста. І хоч тривалий період про цю сорочку ми забули, можна сміливо вважати, що вона належить до базового гардероба.
Навіть попри те, що літо добігає до кінця, сорочку в смужку можна носити навіть восени. Також зі смугастою сорочкою досить легко працювати. З такою сорочкою можна вигадувати образи на кожен день, відпочинок чи пляж.
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Сорочка + джинси
Поєднання сорочки з джинсами – це база, яку можна урізноманітнити завдяки аксесуарам. Додайте до свого образу сумку, пояс та сонцезахисні окуляри.
Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle
Діловий образ з жакетом
Якщо хочете створити діловий образ, одягайте сорочку та поєднуйте її з жакетом та білосніжними штанами вільного крою.
Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle
Зі спідницею максі
Спідниця максі чудово поєднується зі смугастою сорочкою. Доповнюйте такі образи балетками, кросівками чи сандалями та обирайте різноманітні сумки – від сумок рафій до класики в чорному кольорі.
Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle
Зі спідницею міні
Коротенька спідничка та сорочка в смужку забезпечать вам святковий настрій. Для ефектнішого образу – одягніть босоніжки на підборах.
Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle
Верхній шар
Сорочка може бути чудовим елементом гардероба для створення багатошарового образу.
Стильні образи з сорочкою у смужку / Фото з Elle
Соло
Одягайте смугасту сорочку під купальник. Пляжний образ доповнюйте в’єтнамками та солом’яною сумкою.