Соломія Кирилова з "Памфіру" презентує прикраси у вигляді масок з Маланки: вражаюча колекція

Український бренд Tsvite Teren створив колекцію прикрас разом із командою фільму "Памфір". Колекція вийшла ще в березні та була приурочена до виходу фільму в прокат. А нещодавно прикраси на собі презентувала Соломія Кирилова.

Засновниця бренду Tsvite Teren Ольга Остапова разом із творцями фільму "Памфір" вдалася до створення неймовірних прикрас.

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Вона створила кулони, сережки та брошки у вигляді масок, які використовують на Буковині під час зимової Маланки.

Неймовірної краси прикраси презентувала на собі Соломія Кирилова, яка зіграла у фільмі "Памфір" Олену.

Вона приміряла на собі прикраси у вигляді маски, що є традиційним супроводом святкування Маланки. Саме він був задіяний у фільмі.

Події стрічки занурили глядачів в містичний світ українського обряду Маланки, тож прикраси неймовірно сподобалися і поціновувачкам бренду, і глядачам, які в захваті від стрічки "Памфір".

Прикраси з колекції виконані з порцеляни білого кольору та вкриті рідким препаратом золота і мають вигляд стародавніх масок — образів карнавалу. Виконані вручну з порцеляни. До колекції увійшли брошки, моносережки та підвіси,

– йдеться в інстаграм-дописі бренду Tsvite Teren.

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Про що йдеться у фільмі Памфір

"Памфір" – історія про хорошого сім’янина, якому доля дає випробування, де він звертає з чесного шляху заради своєї сім’ї. Події розгортаються на західній Україні напередодні традиційного карнавалу Маланки. Памфір повертається до своєї родини після тривалої відсутності.

Безумовна любов сім’ї Памфіра має побічну дію. Коли його син влаштовує підпал в молитовному домі, Памфір змушений відновити зв’язок зі своїм неспокійним минулим. Щоб відплатити за провину сина, Памфір звертає на ризикований шлях з незворотними наслідками.