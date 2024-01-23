Зірка "Гри престолів" Софі Тернер повторила образ Тіни Кароль у сукні Louis Vuitton: порівняння

Софі Тернер запросили стати головною героїнею глянцю Harper’s BAZAAR Germany. Акторка не лише приміряла на собі цікаві образи, але й прикрасила собою обкладинку видання. Також вона одягнула сукню зі старої колекції, яку колись носила Тіна Кароль.

Знаменита акторка Софі Тернер, яка здобула славу завдяки ролі Санси Старк у серіалі "Гра престолів", стала запрошеною зіркою для німецького видання.

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Софі Тернер для Harper’s BAZAAR

Її зйомка була присвячена 10-річній кар’єрі Ніколя Геск’єра, який з 2013 року очолює креативний відділ жіночих колекцій французького бренду Louis Vuitton.

Для обкладинки глянцю Софі підібрали блакитну сукню з шифону та атласу, яку доповнювали об’ємні оборки, бант та фактурні аксесуари на руках.

Для фотосесії акторка приміряла чимало стильних образів, які створив Геск’єр за 10 років роботи креативним директором. Зірка "Гри престолів" позувала в сукнях з колекцій різних років, верхньому одязі та повноцінних образах.

Софі Тернер і Тіна Кароль в однакових сукнях

На одному з кадрів можна помітити Софі Тернер в еклектичні сукні зі старої колекції 2016 року. Таке ж плаття має у своєму арсеналі Тіна Кароль.

Українська співачка одягнула плаття на проєкт "Голос. Діти" у грудні 2016 року. Тоді виконавиця обрала для себе синьо-зелене плаття з нової колекції Louis Vuitton.



Тіна Кароль у сукні Louis Vuitton / Фото з фейсбуку Тіни Кароль

Софі Тернер повністю відтворила образ моделі на подіумі, доповнивши образ коричневою сумкою та черевиками зі шнурками. Тіна Кароль вирішила з’явитися на телеекранах без додаткової вставки на подолі сукні.



Софі Тернер відтворила образ моделі на подіумі / Колаж Fashion 24