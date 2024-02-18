У 2024 році цей колір буде повсюди: який він має вигляд

Ви можете й зовсім на це не сподіватися, але окрім червоного в моді буде ще й сірий колір. Він чудово поєднується з червоним, але й окремо виглядає просто бездоганно, тож спробуйте залучити цей колір у свій гардероб вже в новому весняно-літньому сезоні.

Сірий належить до базової палітри кольорів, втім в певні періоди вважався нудним, тож не привертав до себе увагу. У 2024 році цей колір більше не асоціюється з чимось похмурим. Розкішні монохромні образи на своїх показах продемонстрували Prada, Gucci та Victoria Beckham.

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Судячи з того, якої популярності набуває сірий колір, нарешті настав час додати його у свій гардероб. Для весняного сезону обирайте светри, штани, сукні, спідниці, пальта, бомбери та сірі джинси. Влітку вже можете робити ставку на футболки, шорти чи легкі спортивні костюми. Також не забувайте про сірі сумки чи взуття.

Окрім монохромних аутфітів, спробуйте поєднувати колір з червоним та бордовим, оскільки ці поєднання вважаються одними з найтрендовіших в цьому році. Одягайте сірий одяг та міксуйте з червоними сумками чи взуттям.

Загалом базові кольори добре поєднуються між собою, тому без вагань одягайте сірий з чорним, білим чи молочним кольором. Сірий вже давно почали називати новим чорним, тому можете не переживати, що цей колір згодом стане неактуальним. Він буде популярним незалежно від тенденцій, модних віянь чи сезону.

Щоб надихнутися стильними образами в трендовому кольорі, демонструємо вам кілька бездоганних аутфітів, які зможуть вам довести, яким же благородним та розкішним є сірий колір.



Трендові образи в сірому кольорі / Фото Who What Wear



Трендові образи в сірому кольорі / Фото Who What Wear



Трендові образи в сірому кольорі / Фото Who What Wear



Трендові образи в сірому кольорі / Фото Who What Wear