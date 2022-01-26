Синій пуховик і червоні мунбути: Дуа Ліпа показує зухвалий образ на стадіоні

Британська співачка Дуа Ліпа обожнює сміливі образи. Вона постійно показує у своєму інстаграмі відверті сукні з вирізами, зухвалі поєднання бейсболки з хустиною та вражаючі аутфіти в кетсьютах. Цього разу зірка продемонструвала стильний образ для зимового періоду.

Інстаграм-модниці та знаменитості розділилися на два табори. Одні активно ділиться світлинами в пальтах та куртках та показують весняні аутфіти, інші ж – приміряють цікаві зимові образи, які ще варто брати на озброєння цілий місяць.

Зверніть увагу Джуліанна Мур одягнула ефектний чорний костюм від українського бренду Sleeper

26-річна виконавиця у 2022 році починаючи з 9 лютого має чимало запланованих концертних турів Європою та Америкою. Вже відтепер співачка готується до свого Future Nostalgia Tour та відвідує локації на яких буде проходити її концерт.

Напередодні дівчина завітала на один зі стадіонів, який збере тисячі її шанувальників. Ду Ліпа потішила прихильників в інстаграмі цікавим образом.

Аутфіт Дуа Ліпи

Знаменитість зробила стильні кадри на стадіоні з рожевими кріслами. Співачка одягнула білі широкі штани та розбавила їх ясравими елементами гардероба. Дуа Ліпа приміряла синій пуховик з колекції Yeezy x GAP та червоні чоботи мунбути, які цього сезону здобули таку ж шалену популярність як дутики та угги.

Образ знаменитості довершила крихітна блакитна сумка із золотистим ланцюжком та чорні сонцезахисні окуляри.



Ефектний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки



Ефектний образ Дуа Ліпи / Фото з інстаграму співачки