Шубка – модний верхній одяг на зиму: стильні варіанти, які можна вже придбати

У новому сезоні бренди знову підтримують стійку моду та роблять ставку на штучне хутро замість натурального. Модні інфлюенсери радо підтримують цей тренд, тому на інстаграм-просторах все частіше з’являється стильних образів, основу яких складають теплі шубки.

Шуба вже давно перестала бути елементом розкоші та статусу, тепер це просто красивий елемент гардероба, пише 24 канал. Дизайнери світової моди не відмовляються від шуб у своїх колекціях, але більше не використовують хутро тварин.

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Тепер бренди випускають на подіум моделей у найрізноманітніших фасонах зі штучного хутра. Зараз в моді переважає оверсайз, саме тому зимові вироби виглядають дещо об’ємними. Так, шуби Teddy вже потрохи відходять на другий план, а короткі шубки у стилі овечої шерсті стрімко набувають популярності.

Овчина дуже добре зігріває, а ще – неймовірно стильно виглядає. Можна обрати коротку шубку, а можна зробити ставку на довжину максі. Серед найактуальніших кольорів – молочно-білий, бежевий та коричневий.

Носіть шуби зі штанами-карго, шкіряними шанами, джогерами та кросівками. Серед головних уборів обирайте шапки, бейсболки та панами.



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest



Трендові шуби на зиму 2022/23 / Фото з Pinterest