Ця шуба на зиму 10 років не виходить з моди: який вона має вигляд

10 років тому в моді з’явилася шуба Teddy Bear від італійського бренду Max Mara. Цей культовий верхній одяг у коричневих відтінках досі не вийшов з моди та залишається актуальним на майбутній сезон.

До зими залишився місяць, тож варто вже задумуватися про теплий одяг, який ми будемо одягати в мінусову температуру, пишет 24 Канал.

Дивіться також Наймодніші чоботи осені 2023: найкраща добірка, яка вам сподобається

Вже багато років любов багатьох модниць прикута до речей зі штучного хутра, а шуби з натурального хутра вважаються моветоном. Все розпочалося у 2013 році, коли бренд Max Mara, який спеціалізується на культових бежевих пальтах, представили світові шуби з екохутра.

Цей верхній одяг мав неймовірний успіх, а шуби, які нагадують плюшевих ведмедиків, хотіла бачити у своєму гардеробі кожна модниця. Найпопулярнішими вважалися бежеві шуби, втім потім з’явилися й інші кольори – від нейтральних до яскравих.

Мрієте щодня вражати стильними образами? З Obnova це просто! Мережа зібрала в одному місці одяг, взуття та аксесуари від найвідоміших брендів зі всього світу та постійно оновлює асортимент, враховуючи сьогоднішні тренди.

І хоч інколи шуба Teddy Bear потрапляє в список антитрендів, та варто зазначити, що ця річ точно не вважається старомодною чи неактуальною. Ймовірно, попередній сезон модниці трохи переключили свою увагу на короткі та довгі дублянки, але культова шуба ще досі залишається затребуваною.

Навіть бренд Max Mara в честь десятиліття перевипустив шуби в улюбленому кольорі знаменитостей. Ці шуби теплі, практичні та комфортні, тож є гідною альтернативою шубам з натурального хутра. А ще вони гарно поєднуються з черевиками челсі та чоботами на підборах.