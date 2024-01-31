Які штани будуть в моді цієї весни: важлива одна деталь

У майбутньому сезоні в моді будуть штани, які не виходять з моди. Вони завжди актуальні та постійно з’являються в колекціях модних брендів.

Судячи з колекцій весняно-літнього сезону, в моді будуть штани на високій посадці. Саме такі моделі найбільше презентували моделі на своїх показах.

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Кілька сезонів поспіль занижена талія намагалася витиснути високу посадку з гардеробів модниць, втім такі штани все ще залишаються актуальними, а навесні будуть на піку популярності.

На подіумах дизайнери представили шкіряні штани, вироби з вельвету, атласу, трикотажу та вовни. Моделі приміряли всі ці штани на високій посадці, деякі з них навіть вищі за талію.

Штани на високій посадці чудово пасують до будь-якого образу – від офісних аутфітів до виходів на побачення. До прикладу, штани на високій посадці можна поєднати з сорочками, блузами, лонгслівами та жакетами, а для романтичної вечері одягнути корсет.

Такі штани завжди будуть вдалою ідеєю для будь-якого виходу. На відміну від штанів з низькою чи середньою посадкою, вони гарно моделюють фігуру та роблять акцент на вузькій талії та довгих ногах.

Навесні створюйте класичні комбінації в чорних та білих тонах, або ж поєднуйте їх з базовими кольорами: сірим, коричневим, молочним. Не забувайте про монохромні виходи, які завжди виглядають дорого та вишукано.



Модні штани з високою посадкою / Фото Vogue



Модні штани з високою посадкою / Фото Vogue



Модні штани з високою посадкою / Фото Vogue



Модні штани з високою посадкою / Фото Vogue