Штани, спідниці і шорти на літо: 7 найкращих варіантів

Ми вже майже на старті повноцінного тепла, тож можемо відкладати куртки, витягати з коробок сандалі з босоніжками та формувати стильні літні образи.

Якщо на верх ми найчастіше одягаємо топи, майки, футболки та лонгсліви, то з низом у нас часто бувають проблеми. Нам здається, що все вже проїлось і стає нецікавим. Саме тому радимо вам придивитися до цікавих низів, які ідеально підійдуть в теплу пору року.

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Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зібрала добірку стильних штанів, спідниць та шортів, які зроблять ваш літній образ цікавішим.

Спідниці до колін

Дівчатам низького зросту такі спідниці краще носити з підборами чи в монохромних образах, щоб видовжити силует. Плюсом до таких спідниць буде розріз та асиметрія.



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Бермуди

І хоч такі шорти вже трохи відійшли на задній план, втім вони все ще залишаються актуальними. Носіть їх з жакетами в один тон і кросівками, а для вечірніх виходів обирайте босоніжки.



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Пишні спідниці

Спідниці тюльпани хоч і не підходять для щоденної носки, втім виглядають дуже стильно і красиво. Носіть їх з балетками, сандалями та кросівками.



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Штани карго

Штани з великими кишенями зараз надзвичайно популярні. Балансуйте жіночність зверху (завдяки топам) або знизу (завдяки взуттю на підборах).



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Спідниці з розрізом

Дуже красиво виглядають шовкові спідниці максі. Носіть їх з напівпрозорими лонгслівами чи базовими майками.



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Мішкуваті штани з низькою посадкою

Важливо такі штани збалансувати приталеним верхом. А якщо хочете додати маскулінності образу – одягайте жакет.

Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram

Лляні штани

Влітку без таких штанів не обійтися. Вони зручні, легкі та комфортні. Носіть їх з в’єтнамками, кедами та босоніжками.



Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram