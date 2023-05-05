Штани, спідниці і шорти на літо: 7 найкращих варіантів
Джерело:інстаграм stylist.inna
Ми вже майже на старті повноцінного тепла, тож можемо відкладати куртки, витягати з коробок сандалі з босоніжками та формувати стильні літні образи.
Якщо на верх ми найчастіше одягаємо топи, майки, футболки та лонгсліви, то з низом у нас часто бувають проблеми. Нам здається, що все вже проїлось і стає нецікавим. Саме тому радимо вам придивитися до цікавих низів, які ідеально підійдуть в теплу пору року.
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Українська стилістка, яка веде свій блог в інстаграмі, зібрала добірку стильних штанів, спідниць та шортів, які зроблять ваш літній образ цікавішим.
Спідниці до колін
Дівчатам низького зросту такі спідниці краще носити з підборами чи в монохромних образах, щоб видовжити силует. Плюсом до таких спідниць буде розріз та асиметрія.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Бермуди
І хоч такі шорти вже трохи відійшли на задній план, втім вони все ще залишаються актуальними. Носіть їх з жакетами в один тон і кросівками, а для вечірніх виходів обирайте босоніжки.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Пишні спідниці
Спідниці тюльпани хоч і не підходять для щоденної носки, втім виглядають дуже стильно і красиво. Носіть їх з балетками, сандалями та кросівками.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Штани карго
Штани з великими кишенями зараз надзвичайно популярні. Балансуйте жіночність зверху (завдяки топам) або знизу (завдяки взуттю на підборах).
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Спідниці з розрізом
Дуже красиво виглядають шовкові спідниці максі. Носіть їх з напівпрозорими лонгслівами чи базовими майками.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Мішкуваті штани з низькою посадкою
Важливо такі штани збалансувати приталеним верхом. А якщо хочете додати маскулінності образу – одягайте жакет.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram
Лляні штани
Влітку без таких штанів не обійтися. Вони зручні, легкі та комфортні. Носіть їх з в’єтнамками, кедами та босоніжками.
Найкращі штани, спідниці та шорти на літо / Фото з Instagram