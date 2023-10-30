Не джинси і не палаццо: які штани будуть в тренді зимою

До зими залишився один місяць, тож час подумати над гардеробом для нового сезону. Розпочнемо зі штанів, які будуть в моді цієї зими. Тепер вам треба звертати увагу на штани в смужку.

І хоч взимку ми обираємо комфортні речі та робимо ставку на лосини та джинси, без штанів нам не обійтися, пише 24 Канал. Модні дівчата тепер доповнюють штанами навіть угги, а виглядає така стилізація дуже цікаво.

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Штани нам знадобляться для створення образів у класичному стилі. Вони чудово поєднуються з блузами, сорочками, лонгслівами та светрами.

Джинси і штани палаццо все ще залишаються в моді, однак тепер до цього асортименту варто додати ще штани в смужку. Мода на ці штани розпочалася ще на початку літа з приходом естетики Old Money. Такі штани гарно поєднувати з жакетом, створюючи таким чином цілісний костюм.

Смужка – не є чимось новим. Багато років тому ці штани були модними, однак на певний період зникли з поля зору і тепер знову змагаються за першість на модному Олімпі.

Найбільше смужка асоціюється у нас зі шкільною формою та офісним дрес-кодом. Такі костюми в смужку були дуже популярними в нульових, тож їх мала майже кожна офісна працівниця.

Тепер ці штани вийшли за межі офісів та готові доповнювати наші жакети, кардигани, теплі светри та лаконічні блузи.



Штани в смужку – тренд нового сезону / Фото Elle



Штани в смужку – тренд нового сезону / Фото Elle



Штани в смужку – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Штани в смужку – тренд нового сезону / Фото Pinterest



Штани в смужку – тренд нового сезону / Фото Pinterest