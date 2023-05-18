Наймодніші штани літа – карго: з чим їх носять стильні трендсеттери

Цього сезону штани карго є гарячим трендом, тож оселилися в гардеробі кожної модниці. Вони складуть гідну конкуренцію джинсам, адже їх можна носити кожного дня, оскільки вони підходять під будь-яке вбрання та взуття.

Штани карго є найпопулярнішим вбранням цього літа, пише 24 Канал. Їх так полюбили всі модниці, що додають тепер до свого гардеробу навіть спідниці довжини максі з великими кишенями.

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Найпопулярнішими кольорами утилітарних штанів є хакі, кремові та сірі. 2000-ні активно повертаються у моду. Ми могли це помітити за сумками з численними кишеньками і замочками, а зараз на піку популярності стиль мілітарі, який був модним понад 20 років тому.

Штани карго досить зручні та комфортні, тож їх можна носити хоч кожного дня. Найкраще вони поєднуються з кросівками та футболками, втім модниці показують на собі аутфіти з босоніжками та навіть корсетами. Виглядає поєднання романтичного та утилітарного стилю доволі ефектно.

Трендсеттерки поєднують штани карго з вкороченими кроп-топами, зі светрами, джинсовими куртками та сорочками оверсайз. Не забувайте додавати до образів аксесуари, які зроблять ваш вихід довершеним – сонцезахисні окуляри та сумку.

Також можете зробити ставку на головний убір та в спекотний день доповнити свій аутфіт панамою чи бейсболкою.

Щодо тканини, то карго не обов’язково мають бути з бавовни чи текстильного волокна. Ви також можете звертати увагу на денімові штани, які виглядають стильно та цікаво.



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest



Стильні образи зі штанами карго / Фото з Pinterest