Найпопулярніші штани сезону – карго: як ми будемо їх носити цієї весни

Наймоднішими штанами сезону можна сміливо назвати карго з великими накладними кишенями. Насамперед вони були створені для військових, а згодом увійшли в моду як складова мілітарі-естетики, яка захопила подіуми.

Штани карго почали повертатися в моду ще влітку. Їх активно носила Кім Кардашян та всі інші світові інфлюенсери та знаменитості. Ці штани у своєму гардеробі має Ельза Госк, Емілі Ратажковскі та сестри Хадід.

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Поєднувати штати карго можна з чим завгодно. Ці штани можна носити з корсетами, лонгслівами, байкерскими куртками, черевиками на масивній підошкві чи чоботами з гострим носком на підборах.

Їх можна одягати так, аби повністю зануритися у військову естетику образу, або ж додати нотки розслабленості та жіночності завдяки класичним елементам гардероба.

Від уніформи британської армії кінця 1930-х до сучасних колекцій брендів — штани карго пройшли довгий шлях та зазнали деяких змін, тож кожна модниця знайде для себе ту пару, яка найкраще впишеться у її образи.

Штани карго однозначно підкорили модну індустрії, тому ви повинні придбати їх для нового сезону. За даними платформи Stylight, кілька місяців тому пошукові запити цих штанів збільшилися на 60%, тож в цих штанів є всі шанси затриматися з нами якнайдовше.



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle



Штани карго – тренд весни 2023 / Фото з Elle