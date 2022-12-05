Шкіра з ніг до голови – тренд сезону: огляд наймодніших виходів знаменитостей

Одягати шкіру з ніг до голови – тренд цього сезону. Знаменитості приміряють на собі максіспідниці, костюми в байкерському стилі та сукні. Як стильно носити шкіру взимку – дивіться далі.

Часто шкіряні речі бояться одягати взимку, адже вони не є досить комфортними в носінні, втім інколи варто урізноманітними свої образи саме такими речами.

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Акторка Кеті Голмс приміряла на собі розкішний шкіряний костюм від бренду Khaite, що складається з сорочки та штанів. Свій образ вона довершила чорної сумкою в тон також зі шкіри.



Стильні образи зірок у шкіряних аутфітах / Фото з Vogue

Зірка серіалу "Дім дракона" Емма Д’Арсі, яка зіграла головну героїню Рейніру Таргарієн, одягнула шкіряний костюм від бренду Alexander McQueen. Вона приміряла бунтарську байкерську куртку та широкі штани на церемонії вручення нагород GQ "Людина року". Її образ доповнювали чорні чоботи козаки та шкіряна сумка.



Стильні образи зірок у шкіряних аутфітах / Фото з Vogue

Ріанна обожнює шкіряні речі, тож нещодавно також відзначилася виходом в ефектній сукні. На святкування шоу Savage X Fenty Volume 4 барбадоська співачка приміряла ультрамініспідницю з тисненням під крокодила та байкерську куртку в тон з колекції Alaïa весна-літо 2023.



Стильні образи зірок у шкіряних аутфітах / Фото з Vogue

Чорна шкіра завжди була та залишатиметься найпопулярнішою, втім зірки не оминають й інші кольори. Так, модель Джіджі Хадід зробила ставку на скульптурний коричневий жактурний жакет з гіперболізованими плечами і штани, а співачка Дуа Ліпа обрала жорстку шкіру від Givenchy, прикрашену червоно-білими перегонними мотивами.



Стильні образи зірок у шкіряних аутфітах / Фото з Vogue



Стильні образи зірок у шкіряних аутфітах / Фото з Vogue

Інфлюенсерки одягають чорну базову водолазку зі шкіряними штанами, поєднуючи її з курткою та чоботами зі шкіри. Також ефектно виглядає чорний total look, основу якого складає верхній одяг виконаний зі шкіри.