Шкіряний бомбер – тренд весни: топові образи від інфлюенсерів

Зірки стрітстайлу не можуть нас втомити від виходів у шкіряному бомбері, бо виглядає ця річ просто надзвичайно. Весна вже повноцінно входить у свої права, але до кінця квітня інколи ще буде прохолодно, тож маєте всі шанси вигуляти цей стильний верхній одяг.

Бомбер – це гідна альтернатива шкіряному тренчу, пише 24 канал. Бомбери швидко увірвалися у модний простір та залишаться з нами ще надовго. Як показують виходи трендсеттерів, ця річ полюбилася їм настільки сильно як і базовий верхній одяг на весну – пальто, тренч чи шкірянка.

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Найпопулярнішими бомберами цієї весни стали шкіряні моделі. Ще взимку модель Кендалл Дженнер на відпочинку показала ефектний бомбер разом з пуховою панамою, згодом цю річ почала носити Гейлі Бібер, Белла Хадід, Ельза Госк та інші модниці.

Знаменитості переважно носять бомбери змішкуватими джинсами, штанами карго та лосинами. Таким стильним бомбером ви точно справите гарне враження на оточення.

Куртка-бомбер, яка була частиною уніформи військових льотчиків пережила своє відродження. Серед представлених варіантів, кожна зможе підібрати те, що їй найбільше імпонує. Тим більше стилізація цього верхнього одягу досить проста та не вимагає особливих вмінь.



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest



Стильні образи з бомберами / Фото з Pinterest