Шкіряні топи стали несподіваним трендом весни-літа 2023: їх носять Ріанна та Гейлі Бібер

Нова пора року вже на носі, тому магазини переповнені бавовняними та лляними речима. Та деякі зірки обирають інше вбрання та з'являються в шкіряних топах.

Світові зірки запроваджують новий тренд та дивують вибором вбрання. Останнім часом все більше селебріті обирає шкіряні вбрання, особливо топи, замість легких тканин.

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Шкіряні топи як тренд у зірок

Ріанна – одна з тих, для якої весняний стиль не в прозорих сукнях та шльопанцях. На перший день народження сина артистка одягнула чорний шкіряний корсет без бретелей з деніму з покриттям, який поєднала з джинсовою спідницею з логотипом Louis Vuitton. Сонячні окуляри, аксесуари та зачіска доповнили образ.



Зірки обирають шкіряні топи / Фото з інстаграму Asap Rocky

Італійський модний дім Bottega Veneta створює особливу тонку шкіру, яку використовував на показах весни-літа 2023. Дизайнери намагались по максимуму облегшити тканину для комфортного носіння. Кендалл Дженнер була однією з перших, хто приміряв шкіряну сукню шоколадного з цієї колекції. Весна й особливо літо – не надто вдалий період для такого виду одягу, але виробники Blazy запевняють, що це зручно одягати увесь рік.

Зірки обирають шкіряні топи / Фото з інстаграму Кендалл Дженнер

Ну й Гейлі Бібер – днями вона вигуляла в Лондоні стильний стріт-стайл образ, у якому поєднала чорні прямі штани зі шкіряним топом.



Зірки обирають шкіряні топи / Фото з інстаграму Гейлі Бібер

У весняно-літній сезон популярності не втрачають і шкіряні штани. Fashion-інфлюенсери поєднують їх з різним верхом та взуттям. Як стилізувати та з чим вдягати штани зі шкіри – дивіться тут.