З'явився новий стиль в одязі – Rich mom energy: як виглядають розкішні образи

Після появи у світі моди напрямку Old Money, який поєднує в собі розкіш та мінімалістичну дорогу естетику, один за одним почали з’являтися нові стилі, які неможливо оминути увагою. Розповідаємо про ще один характерний стиль Rich mom energy, який теж оповитий дороговизною та розкішним шармом.

Стилю Old Money характерний стриманий гардероб, в який входять ідеально скроєні речі без будь-яких логотипів та кричущих деталей, а от стиль Rich mom energy заснований на класичному вбранні, втім найбільший акцент тут поставлений на аксесуарах.

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Характерною ознакою цього стилю є дуже дорогі та культові брендові сумки, окуляри та прикраси. Жінки в таких образах найчастіше обирають сумки не як аксесуар, а як важливий елемент в образі, адже їхні сумки є функціональними та вмісткими, які дозволяють взяти все необхідне.

Окрім вишуканих елементів гардероба, які найчастіше обираються від люксових марок, представниці стилю Rich mom energy одягають об’ємні худі, легінси, світшоти та інше вбрання, яке належить до повсякденного стилю. Їхні аутфіти найчастіше складаються в одній кольоровій гамі, до якої належать базові кольори.

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Цей стиль чудово показують на собі знамениті матусі Жизель Бюндхен, Розі Гантінгтон-Вайтлі, Ельза Госк та багато інших. Такі жінки не нехтують дорогими аксесуарами, тож доповнюють свої аутфіти годиниками, браслетами та сережками від знаменитих ювелірних брендів.

Rich mom energy – це стиль про мінімалістичний базовий одяг, який доповнюється розкішними аксесуарами, щоб підкреслити статус жінки. та її прилеглість до певного класу.



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest



Модні образи в стилі Rich mom energy / Фото Pinterest