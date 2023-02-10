Що подарувати дівчині на День закоханих: найцікавіші варіанти одягу, які їй сподобаються

14 лютого на закоханих пар чекає найромантичніший день у році – День святого Валентина. Частенько чоловіки ламають голову над тим, що ж саме подарувати коханій в це свято. І хоч 14 лютого цілковитою романтикою, ведмедиком з сердечком вже нікого не здивувати, тому радимо придивитися до одягу. Такий подарунок ваша дівчина точно оцінить!

День святого Валентина – прекрасний день, аби парам, які лише нещодавно почали зустрічатися вперше сказати про свої почуття одне одному, а тим, хто давно разом – ще раз сказати одне одному слова любові, влаштувати романтичний сюрприз та вручити милий подарунок, який ваша половинка буде носити із задоволенням.

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До її улюбленого оберемка квітів та солодощів радимо обрати не менш важливу складову – подарунок. Fashion 24 радить зупинити свою увагу на вбранні та аксесуарах, які не залишать байдужою жодну дівчину.

Ланцюжок на шию

Такий подарунок хоч і досить банальний на День святого Валентина, оскільки це перше, що спадає на думку хлопцям, але дуже красивий. Ніжний золотий або сріблястий ланцюжок із кулоном у вигляді сердечка – простий та дуже гарний спосіб донести коханій про свою любов та почуття.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Кепка

Якщо ваша кохана любить стильно одягатися, то бейсболка стане чудовим доповненням до її образів. Навесні кепку можна носити з пальтом, тренчем, курткою-шкірянкою, бомбером, жакетом та будь-якими іншими елементами гардероба. Щоб ваш подарунок не виглядав занадто простим – зробіть ставку на брендову річ.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Жакет

Блейзер хоч і цікавий елемент гардеробу, втім чоловікам буде дещо складно вибрати щось серед всього представленого асортименту. Придивіться, які жакети любить ваша кохана та зробіть ставку на схожий фасон. За останні сезони жакет став настільки популярним, що в гардеробі він точно зайвим не буде.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Елемент гардеробу в червоному кольорі

День Валентина оповитий червоним кольором. Саме тому радимо вам обрати якусь річ в такому яскравому відтінку. Це може бути сукня, сумка, взуття чи навіть білизна. Обирайте те, що сподобається вам та вашій коханій дівчині.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Піжама

Дівчата дуже люблять красиві піжами, в яких почувають себе комфортно. На День Валентина рекомендуємо зупинити свою увагу не на милих піжамках з котиками, а обрати стильний варіант з шовку у благородних кольорах – білому, чорному, молочному чи червоному.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Сумка

Сумок у дівчат забагато не буває, тому ви точно не прогадаєте з таким подарунком. Якщо заглиблюватися в модні тенденції у вас немає часу, то зробіть ставку на класичний виріб чорного кольору, який пасуватиме до будь-якого аутфіту вашої коханої.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest

Взуття

Незабаром розпочинається теплий сезон, тож ви можете потішити кохану стильними туфлями-човниками чи босоніжками з тонкими ремінцями. Таке витончене взуття потішить вашу кохану, адже його можна поєднати з різноманітним одягом: штанними костюмами, сукнями, спідницями, джинсами тощо.



Стильні подарунки на День Валентина / Фото з Pinterest