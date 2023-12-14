Що одягнути взимку замість джинсів: стильна добірка речей, які вам знадобляться

Базові джинси – наша улюблена річ в гардеробі, втім ми не можемо їх носити постійно, тому варто мати кілька інших варіантів. Ми підібрали для вас інший цікавий низ, яким ви зможете доповнити светри та водолазки.

Окрім джинсів ще є багато інших цікавих альтернатив, які урізноманітнять ваші образи, пише 24 Канал. Радимо вам звернути увагу на інші елементи гардероба, які стануть гідною альтернативою нашим улюбленим джинсам.

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Шкіряні штани

Штани з екошкіри вже давно стали невід’ємною частиною нашого гардероба. Модні експерти навіть кажуть, що шкіряні штани стали певною базою, оскільки чудово підходять під будь-яке взуття та вбрання. Обирайте для себе класичні чорні штани або ж коричневі. Якщо хочете, щоб ваш образ був особливим – звертайте увагу на штани у відтінку металік, виглядають вони неймовірно феєрично.



Чим можна замінити джинси взимку / Фото Pinterest

Утеплені лосини

Цієї зими модниці активно використовують утеплені лосини у своїх аутфах. Вони носять їх з білими шкарпетками та уггами, поєднуючи з дублянками, пуховиками та шубами.

Зверніть також увагу на те, що в моду повертаються лосини зі штрипками, тож якщо вони ще збереглися у вашому гардеробі – можете сміливо їх використовувати у своїх образах.



Чим можна замінити джинси взимку / Фото Pinterest

Трикотажні штани

Трикотаж завжди був актуальним в холодну пору року, тому теплі костюми є мастхевом на зимовий період. Ви можете їх використовувати окремо від светра та поєднувати з будь-яким іншим верхом. Гарно трикотажні штани виглядають з уггами чи черевиками челсі.



Чим можна замінити джинси взимку / Фото Pinterest

Костюмні штани

Штани палаццо не втрачають своєї популярності навіть в зимовий період. Модниці стилізують їх зі светрами та кардиганами, тож штани додають особливої елегантності. На зиму обирайте чорний, сірий чи коричневий колір. Від білих та молочних варіантів відмовлятися не варто. Виглядають вони досить гарно та вдало розбавляють образ.



Чим можна замінити джинси взимку / Фото Pinterest

Джогери

Модернізовані спортивні штани джогери знадобляться взимку для відпочинкових образів. Ви можете одягати їх зі світшотами чи худі та стильно поєднувати з утепленими кросівками чи уггами.



Чим можна замінити джинси взимку / Фото Pinterest