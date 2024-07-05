Як стильно одягнутися влітку: 5 фантастичних образів від модних інфлюенсерів

Влітку хочеться більше відкривати тіло та одягати вбрання, яке максимально підкреслить засмагу та в якому ми зможемо почувати себе комфортно та зручно. Як цікаво та ефектно одягатися влітку на своїх інстаграм-сторінках вчать модні інфлюенсерки.

Судячи з образів провідних світових модниць, літнє вбрання наповнене естетикою Old Money, мінімалізмом, пастельними кольорами та класичними елементами гардероба, пише Fashion 24.

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Як стильно одягнутися влітку

Шведська модниця Ельза Госк показала дивовижний образ на основі красивого топу та базових джинсів, які вона поєднала з габаритною чорною сумкою.

Fashion-блогерка Жюлі Феррері демонструє цікавий look в легкому літньому костюмі у вертикальну смужку, що складається з сорочки та штанів. Вбрання інфлюенсерка доповнила коричневими шльопанцями.

Інші стильні дівчата продемонстрували кілька розкішних варіантів вбрання, які варто приміряти цього літа. Носіть цього сезону подовжену чорну жилетку з довгою білою спідницею та балетками.

Якщо хочете створити розкішний образ, квіткове бра чи топ довершуйте спідницею довжини максі із шовку.

Для вишуканого аутфіту поєднайте штани палаццо білосніжного кольору з трикотажною футболкою поло з коміром та доповніть прикрасами, які довершать look.

Усі ці образи ви зможете легко поєднати з різноманітним взуттям: в’єтнамками, босоніжками, туфлями чи кросівками та доповнити актуальними літніми головними уборами.