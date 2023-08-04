Що одягають модниці у європейську відпустку: стильні образи, які ви можете повторити

Як завжди, збираючись у відпустку, найважливішим залишається скласти відповідні образи, в яких нам буде зручно та комфортно перебувати. За натхненням радимо звернутися до європейських модниць.

Цього року в моді естетика Old Money, тож європейки застосовують у своїх образах вбрання у стилі "тихої розкоші". Якщо ваша відпустка не за горами, а ви шукаєте, що одягнути, то придивіться до стильних образів інфлюенсерів.

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Плаття з принтом

Влітку сукні стають особливо актуальними. Підкресліть сільський шик яскравими квітковими мотивами.

Шкіряні сандалі

Влітку важливо мати у своєму арсеналі гарну пару зносостійких шкіряних сандалів.

Купальник

Тенденції в купальниках можуть змінюватися, але класика витримує випробовування часом. Найкращий купальник – суцільний чи роздільний одного тону. Обирайте чорний колір, який ніколи не вийде з моди.

Білі штани

Білосніжні штани з льону – літній мастхев. Їх можна доповнити базовими майками чи футболками.

Шорти

Поєднуйте шорти з бра, сорочками чи навіть жакетами. Вони підійдуть до будь-якого стилю взуття.

Сумка з рафії

Влітку особливо популярними стають сумки з рафії. Вони гарно поєднуються з вільними сукнями, шортами та джинсами.

Мінісукня

Одягніть цього літа грайливу мінімукню разом з сандалями. Можете обирати цікаві деталі в сукні – вирізи на спині чи талії.

Панама

Ви не пошкодуєте, якщо додасте до свого гардероба панаму. Вона вам знадобиться, коли будете засмагати під палючим сонцем.

Базова майка

Універсальна базова майка легко поєднається з будь-яким низом – джинсами, штанами, спідницею та будь-яким взуттям.