Як одягнутися, якщо ви їдете на гірськолижний курорт: добірка естетичних речей

Взимку особливо популярним стає стиль Après-ski, який зустрічається на гірськолижному курорті. Образи в цьому стилі складаються з лижних курток, комбінезонів, черевиків та спорядження для катання.

Він зародився ще в 1924 році, коли в програму Олімпійських ігор включили лижні перегони. З того часу лижами почали захоплюватися аристократи та зірки кіно. Вже у 60-х роках кінематограф остаточно популяризував цей вид спорту.

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Цього року стилю Après-ski виповнилося 100 років, а він досі залишається популярним. Чимало модних брендів вже тривалий час мають у своєму асортименті вбрання для любителів лижного спорту.

Якщо ви збираєтеся цього року на відпочинок в гірськолижний курорт, то повинні знати, що має входити у вашу зимову капсулу, щоб вікенд пройшов комфортно. І найголовніше – стильно.

Аксесуари

Бути різною – це справжнє мистецтво, опанувати яке допоможе мережа мультибрендових магазинів одягу, взуття та аксесуарів Obnova . Тут представлений широкий вибір fashion-товарів: від актуальних аутфітів на щодень до спортивних та люксових брендів.

Важливо, щоб ви одягнули теплу шапку або шолом замість неї, рукавиці з водонепроникаючого матеріалу, теплі високі шкарпетки та гірськолижні сонцезахисні окуляри. Останній аксесуар не лише вбереже вас від палючого сонця, але й захистить від сильного снігу та вітру.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style

Теплий светр

Пам’ятайте, що в горах завжди на кілька градусів холодніше, тому обов’язково візьміть з собою теплий светр з горловиною, який зможе вас зігріти.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style

Лижні черевики

Для комфортного катання вам потрібні міцні та водонепроникаючі черевики. Для прогулянки чи на вечерю одягайте базові чоботи, які носите у повсякденні.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style

Лижний комбінезон

Магазини зі спортивним та гірськолижним спорядженням мають у наявності комбінезони, куртки та штани різноманітних кольорів, принтів та фасонів. Обирайте будь-який варіант, що буде вам до вподоби.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style

Термобілизна

Звісно ж не забувайте про термобілизну, яка є незамінною в лижній моді. Обов’язково одягайте під спідню білизну лонгслів та лосини, які виводять вологу з тіла.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style

Вінтажна шуба

Для випадків, коли ви просто захочете насолодитися гірськолижною атмосферою, одягайте теплі лосини, теплі чоботи та вінтажну шубу. Ваш образ буде неперевершеним. Для натхнення подивіться фільм "Дім Гуччі" в якому зіграла Патрицію Реджані співачка Леді Гага. Її курортний образ передає увесь аристократичний дух 80-х років.



Стильні та потрібні речі для відпочинку в горах / Фото з інстаграму Pump Your Style