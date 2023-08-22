Як одягнутися на побачення: стильний урок від Кендалл Дженнер

27-річна Кендалл Дженнер постійно вражає свою аудиторію стильними образами. Цього разу американська модель показала, як можна ефектно та елегантно зібратися на вечерю.

Кендалл Дженнер вже давно стала однією з головних трендсеттерок Америки. Багато молодих дівчат вважають її іконою стилю, і це не дивно, адже зірка подіумів постійно демонструє на собі модні новинки та показує, як їх можна стилізувати з базовими елементами гардероба.

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Образами Кендалл Дженнер надихаються мільйони дівчат зі всього світу. За інстаграм-сторінкою дівчини стежить 293 мільйони прихильників. І якщо її сестри здобули популярність завдяки серіалу "Сімейство Кардашян", то Кендалл хоч і знімалась разом з сім’єю, втім популярність здобула завдяки моделінгу.

Образ Кендалл Дженнер

Кендалл обрала для себе чорну сукню максі на довгий рукав. Плаття оздоблене красивим вирізом на спині. Модель для комфорту одягнула чорне взуття на невисоких підборах та доповнила аутфіт мінімалістичною чорною сумкою з червоними квітами

Американка любить використовувати у своїх образах крабики, тож зібрала волосся та зафіксувала його крабиком, випустивши передні пасма. Влітку така заколка ідеальна, щоб вберегти себе від волосся, яке парить в спеку.

Такі крабики часто носить Белла Хадід, тож стильні зачіски та образи можете пошукати в ще однієї американської моделі.



Модний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram моделі



Модний образ Кендалл Дженнер / Фото з Instagram моделі