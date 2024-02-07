Не лише чорна сукня: 5 романтичних образів на День Валентина, які вам сподобаються

Вже за тиждень нас чекає найромантичніший день в році – День Валентина. Дівчата завжди ретельно готуються до цього дня, тож пропонуємо вам підібрати для себе цікаві образи серед суконь, костюмів та інших ефектних речей.

У святковий день хочеться не лише потішити себе красивим образом, але й другу половинку. Ви ж знаєте, як вбрання здатне впливати на настрій та впевненість в собі, тому заздалегідь продумайте аутфіт, в якому ви відправитеся з коханим на вечерю в ресторан, театр чи на концерт. Навіть, якщо ви заплануєте романтичну вечерю вдома, все одно не забудьте причепуритися.

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До найпопулярніших образів на День Валентина належить вбрання в червоних тонах, оскільки це колір пристрасті та любові. А от чорний – це завжди класика, яка допоможе виглядати елегантно та стримано. Також не варто забувати про вбрання з прозорим матеріалом, який додасть образу нотки сексуальності.

Червона сукня

Відтінки червоного – це негласні офіційні кольори Дня святого Валентина, тому обирайте вбрання для себе від яскраво-червоного до бордового кольору. Радимо зупинити свою увагу на ефектних сукнях: бюстьє, шкіряних фасонах, шовкових, у міні- чи максідовжині.



Стильні образи на День Валентина / Фото Vogue

Прозора спідниця чи штани

Якщо ви слідкуєте за модою, то могли помічати, що штани з мережива чи прозора спідниця починають набирати обертів та стають дедалі популярнішими.

Такий аутфіт доволі провокативний, тому з особливою обережністю складайте образи та будьте уважними, щоб не перестаратися з відвертістю. Штани чи спідницю найкраще поєднувати з подовженим жакетом.



Стильні образи на День Валентина / Фото Vogue

Костюм

На День Валентина не обов’язково обирати сукню. Отримати бездоганний образ можна завдяки штанному костюму. Обирайте будь-який базовий колір, додавайте чоботи на підборах, шубу чи утеплене пальто та отримаєте розкішний аутфіт в стилі "тихої розкоші".



Стильні образи на День Валентина / Фото Vogue

Квіткові мотиви + джинси

Джинси є найулюбленішим вбранням дівчат, тож цю практичну та утилітарну річ ви без вагань можете одягнути на День закоханих. Щоб прибрати повсякденність, замініть верх лонгслівом чи топом з квітковими мотивами. Саме бутони троянд є чи не одними з головних трендів майбутнього сезону.



Стильні образи на День Валентина / Фото Vogue

Маленька чорна сукня

Ще жодне свято не обходилося без маленької чорної сукні. Вже майже сто років це плаття входить до списку базових речей, тож без неї просто не обійтися. Щоб додати образу особливого акценту, довершіть сукню красивими прикрасами та ефектною зачіскою.



Стильні образи на День Валентина / Фото Vogue