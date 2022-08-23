Одягаємо вишиванку на День Незалежності: з чим поєднати традиційне вбрання

Кожна українка точно має найважливіший елемент гардеробу – вишиванку. Попри релігійні свята, такі як Різдво чи Великдень, а також День вишиванки, найбільше ми любимо одягати вишиванку на День Незалежності. З чим її поєднати цього року – читайте в матеріалі.

Зазвичай на День Незалежності ми одягаємо вбрання в українському стилі, пише 24 канал. Нашою невід’ємною частиною гардероба у важливий для України день стала вишиванка. Сорочка з вишитими символами стала уособленням нашої квітучої та сильної нації.

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День Незалежності – надзвичайно важлива подія для кожної держави. У цей день ми маємо чудову нагоду продемонструвати свою безмежну любов до нашої Батьківщини.

Цьогоріч День Незалежності пройде в Україні без урочистостей та з додатковими обмеженнями в ряді регіонів. Через розв’язану росією повномасштабну війну та загрозу ракетних обстрілів з боку окупанта, радимо вам дотримуватися правил безпеки та перебувати під час повітряної тривоги в укритті.

Втім, якщо ви все ж таки плануєте продемонструвати рідним та друзям свою вишиванку, то радимо вам кілька стильних образів, які допоможуть ідеально довершити найважливіший елемент гардеробу українців.

Вишиванка-сукня

Сукня-вишиванка є чудовою альтернативою класичного варіанту сорочки. Вона легка у стилізації, адже її можна поєднати з різноманітним взуттям – босоніжками, туфлями, лоферами, сандалями чи кросівками. Взуття на підборах дадуть образу романтичності, а кросівки – легкості та невимушеності.

Вишиванка зі спідницею

Класичний варіант вишиванки з чорною спідницею вже не є актуальним, тож поєднуйте вишиванку з джинсовою спідницею, спідницею-плісе чи атласною спідницею міді.

Вишиванка зі штанами

Вишиванка зі штанами палаццо – просто комбо неперевершеного образу. Доповнюйте такий look білосніжними кросівками або босоніжками на підборах. Окрім того, вишиванку ще можна поєднати зі шкіряними штанами, які виглядають ефектно та цікаво. Також не забувайте про аксесуар у вигляді сумки та ніжні прикраси – сережки, ланцюжки та браслети.



Стильний образ вишиванки зі штанами палаццо

Вишиванка з джинсами

Поєднання вишиванки з денімом – найпопулярніший образ серед всіх можливих. Він досить стильний та водночас зручний. До джинсів часто обирають кросівки чи сандалі. Втім варіант із взуттям на високих підборах все ж таки залишається не менш ефектним.