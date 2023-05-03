Що одягнути на день народження до подруги: вишукані образи

Ми часто задумуємося над нашими щоденними образами, втім коли настає день, коли нам варто зібратися на чиєсь свято, перед нами постає дилема – що ж саме одягнути?! Якщо ви шукаєте порцію натхнення, радимо звернути увагу на аутфіти модних інфлюенсерів.

Здебільшого одяг транслює наш настрій, тож для того, щоб ви почували себе впенено та комфортно, вам треба зібрати такий аутфіт, в якому ви будете відчувати себе на всі сто, пише 24 канал.

Читайте також Антитренди літа: список речей, які давно вийшли з моди

Якщо ви іменинниця, то повинні на своєму святі сяяти та бути в центрі уваги та виглядати просто бездоганно, а якщо ви запрошена гостя на день народження – то привертати до себе занадто багато уваги трохи нетактовно. Саме тому ми підібрали вам стильні та водночас красиві образи, в яких ви будете відчувати себе впевнено. Наші образи підійдуть для святкування вдома чи в ресторані.

Сорочка + джинси кльош

Француженка Жюлі Феррері любить одягати джинси кльош. Вони виглядають стильно та цікаво. Поєднуйте їх з сорочкою вільного крою та взуттям на невисоких підборах.

Жакет + джинси

Образи з жакетами завжди виглядають трішки святково, тому одяагайте під низ базовий лонгслів, зверху блейзер та довершуйте все улюбленими джинсами. Не забудьте про аксесуари та красиву зачіску.

Квіткова сукня

Обирайте сукні різних довжин – коротку чи довгу, будь-яка з них буде актуальною в літню пору року. Ці сукні самодостатні, тож оберіть просто базове взуття та зробіть ніжний макіяж.

Сорочка + штани

Штани палаццо та білосніжна сорочка оверсайз – найкращий ансамбль для святкової події разом з туфлями чи босоніжками на підборах.

Білосніжний look

Білий колір завжди вважався дорогим, тож щоб виглядати красиво, одягніть штани та верх білого кольору. Розбавити look можна чорним поясом та сумкою.

Лонгслів + спідниця

Базовий лонгслів та мінімалістична однотонна спідниця – чудові союзники для походу на день народження. Такий образ виглядає просто та цікаво.

Denim total look

Якщо ви хочете зробити ставку на трендовий образ, то приміряйте джинсову сорочку разом з джинсами в одному кольорі. Ваш вигляд буде неперевершеним!

Сукня-бюстьє

Таке плаття завжди виглядає святково та урочисто. Для походу на день народження воно підійде ідеально. Воно самодостатнє, тож вам варто додати лише акцентні аксесуари та красиво вкласти волосся.

Сорочка + спідниця міді

Спідниця з деніму цього сезону дуже популярна, тож сміливо можете поєднувати її з улюбленою сорочкою чи лоферами.