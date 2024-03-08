Обирайте для себе в це свято щось легке та жіночне, пише Fashion 24. Можете робити акцент на яскравих кольорах, які є особливо актуальними у весняну пору, або ж приміряти базові речі в нейтральних тонах.

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У моді цього року жіночність, ставка на мінімалізм та стиль Old Money. Та щоб свято пройшло приємно, не забувайте про комфорт, тому обирайте те вбрання, в якому зможете себе добре почувати.

Дуже часто створюючи свої образи, ми надихаємося відомими інфлюенсерами. Модниці створюють красиві поєднання, які можна легко поєднати. Вам лише залишається обрати те, що найбільше підійде вашому стилю.

Якщо для вас в пріоритеті елегантність та вишуканість, тоді оберіть для себе розкішні штани палаццо, поєднуючи їх з водолазкою, лонгслівом та жакетом. Модель Фріда Аасен показала цікаву стилізацію в класичних кольорах, поєднуючи чорний верх з білим низом.

Цього року в моду входять твідові жакети, тому радимо обрати саме його та поєднати зі штанами. Темні піджаки стилізуйте з темним низом, а світлі – з білими та кремовими штанами.

Щоб додати образам ефектності, одягайте трендове пальто чи шубу в леопардовий принт. Це верхній одяг є самодостатнім, тому варто його доповнити джинсами чи однотонними штанами.

У тренді залишається відтінок металік, однак цього року дизайнери пропонують додати більше золота у свої образи. Якщо у вашому гардеробі є сріблясті чи золотисті штани, поєднуйте їх з білосніжним жакетом чи вкороченим теплим пальтом, як це робить Ельза Госк.

Дизайнери повертають у моду топ з горловиною, який давно вийшов з трендів. Тому якщо ви вже встигли придбати для себе річ, яка скоро буде доповнювати всі весняно-літні образи, то рекомендуємо її поєднати зі штанами палаццо.

Для тих, хто любить стиль Old Money, пропонуємо зробити ставку на жилетку в поєднанні зі спідницею міді.

Не забувайте, що ви завжди можете одягнути сукню, яка додає святковості. Робіть ставку на трендові драпіровані плаття, сукні з рюшами, бантами чи класичні чорні плаття в довжині міді чи міні. Доповнюйте їх чоботами на підборах чи класичними жокейськими чоботами на плоскому ходу.