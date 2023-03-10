Французька мода: який верхній одяг на весну обирають парижанки

Француженки вже давно вважаються зразком стилю. Вони обожнюють зручне та елегантне вбрання, спокійні тони та любов до класики. Та попри це, француженки стежать за трендами та впроваджують їх у свій гардероб. Який верхній одяг вони приміряють навесні – читайте далі.

Париж по праву носить титул столиці моди, оскільки в цьому місті просто нереальна кількість стильних дівчат. У Парижі знаходяться штаб-квартири знаменитих модельєрів, а французькі модниці завоювали до себе любов зі всього світу.

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Мода завжди була важливою частиною в культурному житті країни і суспільства, тож французи стали добре відомі всім за увагу до модного одягу. Через моду француженки передають свій настрій та демонструють неповторний стиль, який важко не відрізнити з-поміж інших.

Модниці із Франції – віртуози мистецтва створення цікавих образів. Зазвичай їхній образ складається з кількох шарів одягу. Він складний, але складається з простих речей.

Цього сезону модні інфлюенсери обирають серед верхнього одягу класику, яка завжди актуальна. Вони приміряють лаконічні пальта базових кольорів, роблять ставку на вінтажні пальт з вельвету, або ж додають трохи кольору своєму образу завдяки яскравому кольору пальта.

Парижанка Лея Сфез не відстає від трендів, тож приміряє повністю шкіряний total look, обравши для себе шкірянку.

У моді цього сезону потертий вінтаж, який знайшов своє місце на косухах, бомберах чи плащах. Останній виріб на собі вже приміряла француженка, а також залучає до образів довге шкіряне пальто.

Тренчі кремового відтінку – невід’ємна річ у гардеробі француженок, тож вони також одягають цей верхній одяг під новомодні балетки у вигляді пуантів балерин.