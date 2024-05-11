Якщо джинси набриднули: чим їх замінити в літню пору року

Попри те, що джинси є улюбленим предметом гардероба багатьох дівчат, з часом починають набридати, тож їх варто замінити чимось іншим. Літня пора дозволяє замінити джинси цікавими речима.

Завдяки цим речам ви зможете урізноманітнити свої образи та створити цікаві аутфіти за допомогою найпопулярніших альтернативних варіантів.

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Щоб зрозуміти, що обирають на літо інфлюенсери, ми відібрали кілька низів, які стануть гідною заміною деніму.

Штани

Довгі штани влітку не втрачають популярності, оскільки дають можливість створити чимало цікавих образів на основі топів чи бра. Та й загалом, штани – це класика, яка не виходить з моди та є актуальною впродовж всього року.

Спідниця

Обирайте на літо спідниці різних довжин. Це можуть бути короткі варіанти, спідниці міді з костюмної тканини чи шовкові. Такий низ добре стилізується з будь-яким взуттям – від балеток до сандалів, в’єтнамок чи кросівок.

Капрі

Цей забутий вид шортів давно вийшов з моди, але цього року знову стає популярним. Носіть капрі з сорочками, базовими футболками чи топами з жакетами. Гарно капрі виглядають з босоніжками на підборах чи туфлями.

Шорти

Легкі шорти влітку – найкраща альтернатива джинсам. Обирайте велосипедки з обтислої тканини, джинсові варіанти, костюмні шорти, спортивні чи лляні. Модниці носять їх з майками, футболками та сорочками.

Більшість джинсів зроблені з густої бавовняної тканини, яка може бути некомфортною в спекотну погоду, тому обирайте короткі та легкі варіанти низів, в яких ви будете почувати себе зручно.