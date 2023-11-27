Трендові головні убори та шарфи на зимовий сезон: стильні образи

Холодна погода вже принесла у наше життя появу трикотажних костюмів, довгих шарфів та головних уборів. Дизайнери під час показів осінньо-зимового сезону демонстрували завдяки яким речам стильно утеплити свій гардероб.

Спробуйте в цьому сезоні звернути увагу на балаклави, берети чи пухнасті головні убори. А ще не забувайте про актуальні шарфи, які є модними цього сезону.

До теми Головні убори на зиму, які зроблять прогулянки теплішими: стильна добірка

Дуже довгий шарф

У 2010-х роках в моді був шарф-ковдра, а тепер аксесуар повертається в моду у вигляді дуже довгого шарфа, який буквально може спадати нижче колін. Саме такий шарф є актуальним цього сезону і його вже носять всі зірки стрітстайлу.

Його дуже легко стилізувати під пуховики, дублянки чи шуби. Щоб додати образам елегантності, ви можете їх стилізувати брошкою, як це зробив бренд Louis Vuitton або ж створити яскравий акцент у вигляді кольорового светра як у Burberry.



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Берет

Ми звикли вважати берет весняним головним убором, втім він також може ідеально доповнити зимовий образ. Обирайте берет зі шкіри чи мохера в базовому чорному кольорі чи відтінку кемел. Нещодавно Ельза Госк одягнула берет від українського дизайнера Руслана Багінського, тож такий головний убір впевнено можна назвати трендовим у зимовому сезоні.



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Балаклава

Балаклава вже кілька сезонів не виходить з моди, тому не варто відкидати цю річ зі списку головних уборів на зиму. Такий аксесуар точно врятує вас від холоду та вітру та подарує цікавий аутфіт. Балаклави з’явилися в колекціях брендів Gucci, Max Mara, Coperni та Proenza Shoulder.



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Пухнасті головні убори

Також з трендів не виходять пухнасті головні убори, зокрема, панами. Їх носять Белла Хадід, Гейлі Бібер, Ріанна, Ельза Госк та Меган Фокс. Поєднуйте їх з шубами, пуховиками чи дублянками.



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel

Кепі

Різновид кашкета, який був уніформою французьких солдатів на початку XIV століття, вже давно вийшов за межі стилю мілітарі. Кепі досі носять зірки стрітстайлу, комбінуючи його з костюмами чи максіпальтом.



Трендові аксесуари на зиму 2023/24 / Фото L'officiel