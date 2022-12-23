Об’ємний шарф – тренд сезону: як його носять інфлюенсери

Цієї зими все ще зберігається тренд на об’ємні та довгі шарфи. Модниці доповнюють ними свої пуховики, дублянки та шуби.

У цьому сезоні популярні шарфи яскравих кольорів та більш нейтральних, пастельних, пише 24 канал. Найбільше трендсеттери обирають шарфи від брендів Jacquemus, Chanel та Acne Studios. Останній бренд найпопулярніший серед всіх інфлюенсерів.

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Їхні класичні різнокольорові шарфи в клітинку не втрачають своєї популярності, та є такими ж актуальними, як і минулих сезонів.

Модниці люблять шарфи за те, що вони розбавляють образ та додають йому цікавої родзинки. Окрім того, вони добре зігрівають в холодну пору. Шарф – це додатковий аксесуар до нашого зимового аутфіту, втім інколи без нього в мінусову температуру просто не обійтися.

Довжина шарфа також має значення. У цьому сезоні в моді шарф, який кілька разів можна обв’язати навколо шиї. Втім дещо коротші шарфи все ще залишаються актуальними.

Шарф цієї зими стане чудовим доповненням до утепленого пальта, шуби чи дублянки. Найважливіше у шарфах – це комфорт, тож дизайнери презентували аксесуари грубої в’язки та мінімалістичні вироби, які не перевантажуть образ, а лише добре довершать його.

Часто у дівчат бувають труднощі щодо вибору шарфа: який саме обрати та як його стилізувати у своєму гардеробі. Пропонуємо вам надихнутися завдяки кільком простим прикладам інфлюенсерів.



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram



Стильні шарфи на зиму 2022 / Фото з Instagram