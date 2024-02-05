Селін Діон вразила появою на Греммі у вишуканому образі: ефектне фото

Співачка Селін Діон вперше за останні кілька місяців з’явилася на сцені. Поп-ікона з'явилася на церемонії "Греммі" на тлі проблем зі здоров’ям. Їй діагностували синдром м’язової скутості.

Поява легендарної співачки викликала у всіх гостей повагу та величезні овації стоячи. Вона приголомшила всіх своєю появою наприкінці церемонії вручення музичних нагород "Греммі".

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Селін Діон з’явилася на сцені, щоб вручити нагороду "Альбом року" для співачки Тейлор Свіфт. Під час промови співачка згадала, що свою премію "Альбом року" вона отримала 27 років тому. Статуетку їй вручили Даяна Росс та Стінг.

Образ Селін Діон

Знаменитість обрала для себе довгу молочну сукню, яку доповнила зверху гірчичним пальтом без ґудзиків та пояса з вкороченими рукавами.

Свій витончений аутфіт зірка довершила масивним кольє з об’ємним кулоном та мінімалістичними прикрасами – сережками та браслетом.

Попри хворобу співачка мала неймовірний вигляд. Візажисти зробили їй бездоганний макіяж, який підкреслював погляд, а стилістки вклали акуратно волосся.



Неочікуваний вихід на сцену Селін Діон / Фото Getty Images

Що відомо про хворобу Селін Діон

Виконавиця ще наприкінці 2022 року виявила невиліковну хворобу – синдром м’язової скутості. Це прогресуючий неврологічний розлад, який вражає головний і спинний мозок.

Селін Діон розповідала, що ця хвороба впливає на багато аспектів її повсякденного життя. Часом у неї виникають труднощі під час ходьби, а свої голосові зв’язки вона більше не може використовувати так, як раніше.

Цей синдром ще недостатньо досліджений, втім Селін завжди перебуває під наглядом лікарів та не покидає мрій повернутися на сцену.