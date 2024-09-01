Блогерка Саша Бо показала свою сім’ю у вишиванках: який бренд обрала інфлюенсерка

Івано-Франківська блогерка-мільйонниця показала фото своєї сім’ї у вишиванках. Сьогодні, 1 вересня, Саша Бо відвела синів на Перший дзвоник разом зі своїм другим чоловіком Платоном Тарнавським. Всі були одягнені у красиві вишиванки.

Блогерка Саша Бо має двох синів від першого чоловіка Ігоря Пустовіта та донечку Віру від останнього шлюбу. 1 вересня інфлюенсерка відвела сина Данила та Євгена в школу та показала їхні образи.

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Образи сім'ї Саші Бо

Інфлюенсерка приміряла на собі красиву вишиванку молочного відтінку з квітами та коміром. Блуза мала об’ємні рукави та защипалась на ґудзика. Чоловік Платон приміряв бежеву вишиванку з красивим мінімалістичним орнаментом. Саша та Платон доповнили свій верх молочними штанами.

Діти ж Саші Бо були одягнені в однакові коричневі вишиванки з чорними узорами, які доповнювали темні штани. Вишиванки сім’я інфлюенсерів придбала від відомого українського бренду Etnodim. Сорочки від цієї марки часто одягає президент України Володимир Зеленський.

Що відомо про бренд Etnodim

Київський бренд у своїх колекціях звертається до української етнічної тематики, пропонуючи асортимент вишитих сорочок для чоловіків, жінок та дітей. Дизайнери створюють різноманітні вишиті сукні й навіть аксесуари. Зокрема, лляні торбинки з вишитим орнаментом диких тварин.

Цікаво, що в співпраці з журналом Marie Claire ETNODIM представив сорочку, натхненну стилем Єлизавети Скоропадської. Модний бренд також створив вишиванку, віддаючи шану українському національному інструменту – бандурі, а також вшановуючи художника Василя Корчинського, відомого своїми ілюстраціями до "Тіней забутих предків".