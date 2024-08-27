Блогерка Саша Бо показала сукню, яка ніколи не вийде з моди: фото трендового плаття

Інфлюенсерка Саша Бо часто ділиться зі своїми підписниками красивими фото. Блогерка любить стриманий та лаконічний одяг та ніколи не женеться за останніми тенденціями. У своєму інстаграмі вона показала look, який ніколи не вийде з моди.

В останній місяць літа Саша Бо продемонструвала красивий образ на основі сукні, яка ніколи не втратить своєї популярності. І ні, тут мова не про базову маленьку чорну сукню, яку створила Коко Шанель. Блогерка-мільйонниця приміряла на собі плаття, яке також тривалий час популярне та пасує всім дівчам.

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Красивий образ Саші Бо

Саша Бо завжди вражає своїх підписників бездоганним смаком. Нещодавно вона зробила велике кольорове татуювання на всю спину, тож приміряла сукню, яка вдало його підкреслила.

Блогерка відпочивала у заміському комплексі в Карпатах, тож зробила цілу низку світлин в ніжному та чуттєвому образі. Саша Бо одягнула молочну сукню сліп з атласного матеріалу на тонких бретельках у довжині міді. Плаття вдало підкреслювало струнку талію блогерки, а ззаду мало розріз на ногах та красиве обрамлення стрічок на спині.

Івано-франківська блогерка створила для себе мінімалістичний образ та позувала босоніж на тлі красивої природи. Вона зачесала волосся в пучок, зробила природний макіяж та довершила образ ланцюжком з чорним кулоном від коштовного ювелірного бренду Van Cleef & Arpels.

Зазначимо, що сукня Саші Бо – ідеальний варіант для виходу на день народження, весілля, відпочинок з друзями тощо. Такі сукні чудово виглядають в будь-якому кольорі та довжині, тому можете їх обирати ще й на осінню пору, оскільки вони гарно пасуватимуть до чобіт та балеток.