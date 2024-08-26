Виконавиця прилетіла до столиці Італії, щоб відсвяткувати там своє 66-річчя. Мадонна підібрала для себе красивий образ, але головною родзинкою став неймовірний капелюх від дизайнера зі Львова Руслана Багінського.
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День народження співачка відсвяткувала зі своїм коханим 28-річним бойфрендом Акімом Моррісом та друзями.
Красивий образ Мадонни
Для святкового образу співачка обрала для себе красиву сукню у квітковий принт довжини максі, доповнивши її коричневими туфлями на підборах з гострим носком.
Знаменитість зробила зачіску, нанесла, як завжди, ефектний макіяж, одягнула безліч прикрас, масивні сонцезахисні окуляри з коричневою оправою та довершила вихід білосніжним капелюхом з атласними стрічками на зав’язках від Руслана Багінського.
Помітно, що Мадонна вже давно любить бренд української марки, оскільки часто обирає кепі чи капелюхи від нашого дизайнера. Королева поп-музики навіть знялася у капелюсі від Руслана Багінського на обкладинці Vogue Italia напередодні свого 60-річчя.
Впродовж всіх цих років виконавиця не перестає доповнювати свої образи головними уборами від львівського дизайнера та часто одягає їх на прогулянки чи навіть на власні концерти.
Бренд Ruslan Baginskiy є не лише дуже популярним в Україні, але й за кордоном. Кепі та капелюхи дизайнера мають у своєму гардеробі зірки світового масштабу: Бейонсе, Лілі Коллінз, Белла Хадід, Ельза Госк, Алессандра Амбросіо та багато інших.