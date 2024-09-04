Бренд Ruslan Baginskiy представив виставку головних уборів в рамках Ukrainian Fashion Week

Український бренд Ruslan Baginskiy відкрив перший курований простір "Artisanal Journey". Двері для гостей Ukrainian Fashion Week відчинились у середу, 4 вересня.

У галереї The Naked Room на вулиці Рейтарській прихильники бренду змогли поринути у світ артизанальних технік, які стали невід'ємною частиною колекцій бренду Ruslan Baginskiy, пише Fashion 24.

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На експозиції були представлені вироби, які створені з використанням традиційних ремесел, спеціальні шоупіси, скульптурні інсталяції, які підкреслили важливість ремесла в контексті бренду. Куратором став сам засновник та головний дизайнер бренду Руслан Багінський.

На виставці львівський головний капелюшник продемонстрував свої останні новинки – сумочки корзинки, солом’яні та широкополі капелюхи, знамениті та впізнавані в усьому світі кепі з ініціалами RB, а також яскравий жовтий, сріблястий та металізований капелюхи.



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу



Виставка бренду Ruslan Baginskiy в рамках UFW / Фото сайту 24 Каналу

Руслан Багінський відомий далеко за межами України. Головні убори від відомого дизайнера носять не лише світові селебретіс під час своїх виходів. Кепі та капелюхи від українського бренду з’явилися навіть у серіалі "Емілі в Парижі". У розмові з нашими журналістами Багінський зазначив, що дружить зі стилістом серіалу, тож головні убори в образах акторок, ймовірно, ми ще побачимо в наступних серіях серіалу.

Дизайнер також розповів, з якими труднощами зіткнувся бренд під час війни та про місію бренду на Ukrainian Fashion Week. За словами Руслана Багінського, найважче на початку було ментально.

"З усім іншим ми знаємо, як менеджерувати, а з ментальними та біполярними моментами, я думаю, ні одна людина не може справитись. Тому хочеться, щоб ми нарешті знайшли цей спокій і від нас відчепилися", – додав дизайнер.

Він також розповів, що основна місія його бренду – це надихати наступне покоління молодих дизайнерів.

Минулого тижня з друзями розмовляв і зрозуміли, що з моєї молодості було дуже багато подій, які надихали, які показували візію, як потрібно робити. А зараз за останній час нічого не відбувається і діти не мають розуміння, як потрібно розвиватися, будувати бізнес. Тому інспірейшн – це найважливіше, що зараз в нас є і потрібно про це говорити,

– резюмував Багінський.

Додамо, що дизайнер зі Львова заснував свій бренд у 2015 році. За майже 10 років клієнтами української марки стали зірки першої величини: Ріанна, Бейонсе, Мадонна й багато інших знаменитостей. Перші головні убори дизайнер виготовляв самостійно, отримавши досвід в артизанальних львівських майстернях, в яких збереглися унікальні технології виробництва.

Бренд представлений у всьому світі, однак дизайнер завжди підкреслює своє українське походження. Компанія виробляє капелюхи в Україні, підтримує локальне виробництво, і тому кожен виріб бренду гордо зазначений надписом Made in Ukraine.